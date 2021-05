Ciro quer explicações de Roberto Jefferson à Justiça por publicar fake news

Ex-ministro da Fazenda e ex-governador do Ceará Ciro Gomes (PDT) (foto: Agência Brasil/Reprodução)

(PDT) acionou a Justiça para cobrar explicações do ex-deputadosobre o post com um diálogo falso entre o pedetista e 'líder de organização criminosa'. Afoi compartilhada por Jefferson na terça, 4, e já havia sido desmentida por agências de checagem no ano passado.A conversa se trata de uma montagem que juntou conversas interceptadas pela Polícia Federal com integrantes de facções criminosas com uma entrevista concedida por Ciro ao humorista Maurício Meirelles, em 2019. A fake news foi desmentida pela Agência Lupa em outubro de 2020.A defesa de Ciro, representada pelos advogados Walber de Moura Agra, Alisson Lucena e Ana Caroline Leitão, afirmaram que Roberto Jefferson 'agiu com o cerne de promover uma suposta ligação' entre o ex-governador e facções criminosas. O presidente do PTB apagou a publicação logo em seguida."Sendo assim, é indene de dúvidas que a conduta perpetrada pelo Senhor Roberto Jefferson Monteiro Francisco ocasionou um manifesto acinte à reputação e à imagem do Senhor Ciro Ferreira Gomes, razão pela qual se vale desta medida preparatória para que o Interpelado esclareça as declarações moralmente ofensivas propagadas na internet", pediram os advogados.