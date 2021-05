Em carta, Pacheco convida embaixador da China ao Senado

(foto: Agência Senado/Reprodução)

O presidente do(DEM-MG), em carta encaminhada aoda, destacou a "conduta externa responsável e construtiva" adotada por ambos países.

No texto, Pacheco convida o embaixador chinês a comparecer à Casa assim que possível para o “aprimoramento da parceria de grande qualidade que tem caracterizado nossas relações bilaterais”.





Pacheco também defendeu uma "configuração internacional" e "convergência entre nações" para superar desafios como o aquecimento global e o combate a doenças e à pobreza."Disso decorre nosso firme propósito de ampliar a colaboração sino-brasileira em todos os terrenos: ciência, tecnologia, comércio, investimento. Esforço que requer diálogo ainda mais intenso e aprimoramento constante da coordenação política e diplomática", afirma a carta.



O envio do documento acontece após ataques do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) à China, insinuando que o país asiático teria criado o coronavírus em laboratório, como instrumento de uma "guerra química".



Na carta, Pacheco destaca a necessidade do "aprimoramento da parceria" e reitera "a importância do relacionamento mutuamente relevante e construtivo" entre ambos os países.