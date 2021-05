Corrida presidencial: Doria está à frente de Lula e Bolsonaro em rejeição

Governador paulista, João Doria é uma das opções do PSDB para disputar o Palácio do Planalto em 2022 (foto: Evaristo Sá/AFP)

Quadro de rejeição - corrida presidencial de 2022

Com certeza votaria:

Bolsonaro: 26,7% Lula: 22,3% Ciro: 3,6% Doria: 1,5%

Poderia votar:

Ciro: 42,1% Doria: 39,9% Lula: 28,7% Bolsonaro: 23,7%

Não o conhece suficientemente para opinar:

Doria: 4,3% Ciro: 3,1% Bolsonaro: 0,6% Lula: 0,4%

Não sabe ou não opinou sobre:

Doria: 1,9% Ciro: 1,8% Lula: 1,5% Bolsonaro: 0,9%

O governador de São Paulo, João(PSDB), tem a maior rejeição entre os principais presidenciáveis. Pesquisa feita pelo Instituto Paraná Pesquisas, divulgada nesta sexta-feira (7/5), aponta que 52,4% dos entrevistados não pretendem votar no tucano em hipótese alguma.O índice de rejeição de Doria é superior aos percentuais de(sem partido) e Luiz Inácioda Silva (PT), tidos como prováveis candidatos ao Palácio do Planalto em 2022.O atual presidente não é opção de voto para 48,1%. O petista, por sua vez, é completamente descartado por 47,1%.Terceiro colocado na corrida presidencial de 2018,Gomes, do PDT, tem a rejeição de 49,4% dos participantes.Embora seja vice-líder no que tange à rejeição, Bolsonaro é o que acumula mais eleitores convictos. O Paraná Pesquisas aponta que 26,7% garantem votar no capitão reformado. Lula tem 22,3% de votos “assegurados”.O potencial da dupla é bastante superior aos vistos nos casos de Ciro Gomes e João Doria. O pedetista garantiu, no atual cenário, 3,6% das intenções de voto. Os eleitores convictos do tucano, por outro lado, são apenas 1,5%.Apesar do tímido índice de votos “assegurados”, Ciro Gomes pode arrebatar os indecisos. O levantamento aponta que 42,1% do eleitorado considera dar uma chance ao pedetista. João Doria é cogitado por 39,9% dos participantes.No que tange à Lula, 28,7% afirmam poder escolhê-lo para presidir o país. Bolsonaro é cogitado por 23,7%.O levantamento mostra, ainda, domínio de Bolsonaro em todos os cenários traçados . Ele venceria Doria, Lula ou Ciro em eventuais segundos turnos. Tidos como forças relevantes, Luiz Henrique Mandetta (DEM) e o apresentador de televisãonão chegam aos dois dígitos nos cenários em que aparecem.Além de Doria, a pesquisa traça cenas em que o PSDB é representado pelo senador cearense Tasso Jereissati ou pelo governador gaúcho Eduardo Leite. O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), também é citado.Para chegar aos números contidos no levantamento, o Paraná Pesquisas entrevistou de 2010 eleitores dos 26 estados e do Distrito Federal. Cento e noventa e oito municípios foram contemplados. As conversas ocorreram entre 30 de abril e 4 de maio.