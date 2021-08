Eduardo Bolsonaro: 'Ditadura chegou pelas mãos de Barroso e Moraes'

A exemplo do pai, Eduardo Bolsonaro também ataca STF (foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados) Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho ‘03’ do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), atacou os ministros Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), nas redes sociais, neste sábado (14/8). Declarações foram feitas após o anúncio do chefe do Executivo federal de que pedirá abertura de O deputado(PSL-SP), filho ‘03’ do presidente(sem partido), atacou os ministrosdo Supremo Tribunal Federal (), nas redes sociais, neste sábado (14/8). Declarações foram feitas após o anúncio do chefe do Executivo federal de que pedirá abertura de processo por crime de responsabilidade contra os ministros.





“De fato a ditadura chegou, mas pelas mãos de 2 ministros do STF: Barroso e Alexandre de Moraes”, escreveu Eduardo Bolsonaro.

Todas as arbitrariedades que estão acontecendo hoje, era o que diziam que Jair Bolsonaro faria caso fosse eleito presidente em 2018.



De fato a ditadura chegou, mas pelas mãos de 2 ministros do STF: Barroso e Alexandre de Moraes. https://t.co/JkbYK38kQl %u2014 Eduardo Bolsonaro%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@BolsonaroSP) August 14, 2021





De acordo com o parlamentar, “todas as arbitrariedades” que os ministros fazem “era o que diziam que Bolsonaro faria caso fosse eleito em 2018”.





Ainda segundo o filho do presidente, agora, os senadores poderão ter a oportunidade de pôr fim a “prisões arbitrárias, bem como acabar com um período de censura”.





“Só numa ditadura jornalistas e políticos são presos e pessoas censuradas em sua liberdade de expressão, por supostos crimes que sequer têm definição em lei”, escreveu.





Para 03, a ação do pai tem "bases contínuas”. No post, o parlamentar incluiu um trecho do artigo 52 da Constituição, para destacar que cabe ao Senado “processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal”.





Entenda





Mais cedo, Bolsonaro afirmou que vai levar ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), um pedido para instaurar processo contra os ministros do STF Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso. Segundo o chefe do executivo, os dois “extrapolam com atos os limites constitucionais”.





Moraes mandou mandou prender nessa sexta-feira (13/8) o presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson , aliado político do presidente. O ministro determinou a prisão preventiva do parlamentar por ataques à instituições democráticas.