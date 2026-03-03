Pedro Rousseff aciona PGR contra Nikolas por viagem em jatinho de Vorcaro

O vereador de Belo Horizonte (MG) Pedro Rousseff (PT) e a deputada estadual Andreia de Jesus (PT) protocolaram representação na Procuradoria-geral Eleitoral (PGE), regida pelo Procurador-geral da República (PGR), Paulo Gonet, pedindo a abertura de uma investigação sobre a relação entre o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e o empresário Daniel Vorcaro, ex-proprietário do Banco Master.

Conforme revelado pelo jornal O Globo, o parlamentar viajou em um jatinho de Vorcaro em 2022, durante a campanha pela reeleição do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Nikolas se defendeu dizendo que “não tinha conhecimento sobre quem era o proprietário do avião”.

Na denúncia, Rousseff ainda cita que Nikolas está entre os contatos do celular de Vorcaro, investigado na CPMI do INSS.

Acusações contra Nikolas

O texto acusa o deputado de praticar “caixa dois” por não declarar o uso da aeronave, usada para viabilizar a campanha no segundo turno da eleição presidencial de 2022, à Justiça Eleitoral: “A utilização de aeronave executiva para percorrer nove estados e o Distrito Federal por dez dias, com múltiplos trechos diários, representa gasto elevado, materialmente relevante e, portanto, juridicamente controlável”.

A aeronave de Vorcaro levou Nikolas e o pastor Guilherme Batista, ligado à Igreja Lagoinha, pela caravana “Juventude pelo Brasil”, que teve foco em mobilizar eleitores em regiões onde Luiz Inácio Lula da Silva (PT) havia obtido maioria no primeiro turno.

"Precisamos saber quanto custou e quem pagou essas viagens. E digo mais: será que essa aeronave só foi utilizada no 2º turno?", questionou Pedro Rousseff.

