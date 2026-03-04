Daniel Vorcaro é preso pela PF em nova operação sobre Banco Master

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O banqueiro Daniel Vorcaro, CEO do Banco Master, foi preso novamente nesta quarta-feira (4/3) durante a terceira fase da Operação Compliance Zero, deflagrada pela Polícia Federal (PF). A ação foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e inclui o cumprimento de quatro mandados de prisão preventiva e 15 de busca e apreensão em Minas Gerais e São Paulo.

Segundo as investigações, o grupo é suspeito de envolvimento em um esquema bilionário de fraudes financeiras, que teria como base a comercialização de títulos de crédito supostamente falsos. A apuração também abrange possíveis crimes de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos.

Segundo o g1, além de Vorcaro, o cunhado dele, Fabiano Zettel, é alvo de mandado de prisão, mas não havia sido localizado até a última atualização. Outros dois investigados também tiveram a prisão preventiva decretada.

As medidas judiciais foram expedidas pelo STF e incluem ainda o afastamento de cargos públicos e o bloqueio e sequestro de bens que podem chegar a R$ 22 bilhões. De acordo com a PF, o objetivo é interromper a movimentação de ativos ligados ao grupo investigado e preservar valores que possam ter relação com as supostas irregularidades. O Banco Central do Brasil presta apoio às investigações.

Segunda prisão

Em novembro do ano passado, ele foi detido ao tentar embarcar em um voo particular no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo. À época, a Polícia Federal apontou indícios de risco de fuga.

A nova prisão ocorre no mesmo dia em que o banqueiro era aguardado para prestar depoimento à CPI do Crime Organizado, em Brasília (DF). A defesa havia informado que ele compareceria apenas à Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado.

Na terça-feira (3/3), o ministro do STF André Mendonça, relator do caso, decidiu que a presença de Vorcaro na CPI seria facultativa. Até o momento, a defesa do empresário não se manifestou sobre a nova prisão.

