"Passageiro de jatinho de Vorcaro, Nikolas quer te enganar", afirma Tabata

A deputada federal Tábata Amaral (PSB-SP) usou suas redes sociais para provocar seu colega de parlamento, Nikolas Ferreira (PL), que voou em um jatinho do banqueiro Daniel Vorcaro nas eleições de 2022. "Passageiro de jatinho de Vorcaro, Nikolas quer te enganar mais uma vez. Acorda, Brasil", disse a deputada na legenda de um vídeo onde ela questiona os voos e a justificativa dada pelo parlamentar.

Nikolas admitiu que voou no jatinho do banqueiro, mas alegou não saber que a aeronave era dele. Os voos foram feitos juntamente com um pastor da Igreja Batista da Lagoinha, localizada em Belo Horizonte, onde a irmã e o cunhado de Vorcaro, Natália e Fabiano Zettel, são pastores. A igreja também é frequentada por Nikolas.

De acordo com a deputada, "não é nada normal não saber quem é o dono do jatinho". "Ou seja, não saber quem está bancando o seu rolê, especialmente em uma campanha. Nikolas gosta de dizer acorda, Brasil. Hoje é um bom dia pra repetir o seu bordão, não é deputado?", ironizou a deputada.

De acordo com ela, o deputado mineiro vive "na rede social performando humildade e simplicidade", mas usa jatinho do banqueiro, "protagonista da maior fraude bancária da história do Brasil". Segundo ela, Nikolas engana a população com esse discurso."Ele quer que você ache que ele é do povo, que é ele o povo, que ele é você, mas nenhuma farsa dura pra sempre, olha só a companhia, olha só o meio de transporte, olha só o dono do jatinho", critica a deputada, que disputou, nas eleições de 2024, o comando da Prefeitura de São Paulo, e ganhou destaque com postagem críticas ao influenciador digital Pablo Marçal, que também concorreu ao pleito.

"Em outubro de 2022, Nikolas Ferreira voou no jatinho particular do dono do banco Master, Daniel Vorcaro, que todo mundo já sabe quem é a essa altura, e que hoje tá preso pela Polícia Federal, protagonista da maior fraude bancária da história do brasil, e sabe o que é pior que te enganar? É continuar te enganando", disse a deputada se referindo à justificativa dada por Nikolas pelo uso do jatinho do banqueiro. "É bem povão um deputado fazer campanha em jatinho. Todo dia afinal de contas, eu, você, sua mãe, sua tia, a gente entra em um, não é ? Só que não".