Em mensagens, Vorcaro trata Ciro Nogueira como 'grande amigo' e celebra emenda que beneficiava Master

(FOLHAPRESS) - Mensagens trocadas por Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, mostram que o ex-banqueiro trata o presidente do PP, senador Ciro Nogueira (PI), como "grande amigo de vida".

Em conversa com sua namorada, a blogueira Martha Graeff, Vorcaro apresenta Ciro, um cardeal do centrão, como "muito amigo meu". "Quero te apresentar. Um dos meus grandes amigos de vida", diz a mensagem, enviada em maio de 2024 e obtida pela reportagem.

Em agosto do mesmo ano, Vorcaro escreve a Martha que "Ciro soltou um projeto de lei agora que é uma bomba atômica no mercado financeiro!". "Ajuda os bancos médios e diminui poder dos grandes! Está todo mundo louco", continua ele. "Wow amor. Louca pra saber de tudo ao vivo", ela responde.

Na ocasião, Ciro havia apresentado uma emenda para aumentar a garantia do FGC (Fundo Garantidor de Créditos) de R$ 250 mil para R$ 1 milhão. O texto foi apresentado na PEC (proposta de emenda à Constituição) sobre a autonomia do Banco Central.

A emenda ficou conhecida como "emenda Master" por favorecer o banco. Os CDBs do Master ofereciam taxas que chegaram a 140% do CDI (Certificado de Depósito Interbancário) e usavam em sua campanha de marketing a cobertura pelo FGC, para sugerir que estava livre de riscos.

A proposta de Nogueira foi engavetada após resistência das principais entidades ligadas ao setor bancário. A reportagem também obteve uma conversa do deputado federal Fausto Pinato (PP-SP) com Vorcaro. O parlamentar envia: "Oi, amigo, precisamos fazer a vídeo conferência [sic] eu vc e Ciro". O ex-banqueiro responde "Opa. Vamos. Só me chamar".

Em outra conversa com Martha, Vorcaro fala sobre o casamento de Duda Nogueira, filha de Ciro, e diz que gostaria que a namorada o acompanhasse na festa, ocorrida em agosto de 2024.

Nas mensagens trocadas em julho de 2024, Martha pergunta qual é o sobrenome do Ciro e se ele era pai da Duda, ao que Vorcaro responde que sim. "A Carla conhece a filha [Duda]", continua Martha. "Ela vai casamento?", pergunta Vorcaro. "Eu queria que vc fosse comigo. Se vc ficar da pra ir", segue.

No fim do mesmo mês, Vorcaro diz a Martha que ira conversar com Fabíola, sua ex-mulher. "Que ótimo, amor, eu tava pensando nisso, inclusive de você falar também do casamento da filha do Ciro abertamente, pra evitar uma situação chata de antemão. Não vai ser uma conversa fácil. Boa sorte, amor. Aqui torcendo", diz a namorada. "Vou falar", responde Vorcaro.

Procurado pela reportagem, o senador afirmou por meio de sua assessoria de imprensa que mantém diálogos por mensagens com centenas de pessoas, "o torna próximo apenas por, eventualmente, interagir com elas".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

"Ciro Nogueira volta a destacar que está tranquilo quanto às investigações da Polícia Federal nas denúncias que envolvem o empresário, uma vez que não mantém nem nunca manteve qualquer conduta inadequada relacionada ao caso em apuração", completou.