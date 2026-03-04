Chefe da milícia de Vorcaro, ‘sicário’ tenta se matar após ser preso em BH

Apontado como “sicário” do banqueiro Daniel Vorcaro, Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão tentou suicídio na Superintendência Regional da Polícia Federal (PF) em Minas Gerais, em Belo Horizonte, pouco após ser preso nesta quarta-feira (4/3).

Segundo a PF, Mourão chefiava a milícia privada do empresário, ex-dono do Banco Master. Ele era conhecido como “sicário”, termo que vem do Latim e significa assassino de aluguel.

A tentativa do homem de atentar contra a própria vida foi informada pela própria Polícia Federal, em nota. As autoridades afirmaram terem prestado socorro imediato e acionado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele será encaminhado a um hospital.

Não foram divulgados detalhes da tentativa de suicídio, mas o fato foi registrado por câmeras da Superintendência da PF. As imagens foram encaminhadas, assim como o relato do ocorrido, ao gabinete do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), relator do Caso Master.



'Sicário' de Vorcaro

Conforme informações da Polícia Federal, Mourão comandava o grupo conhecido como "A turma", chamado de "núcleo de intimidação" de Vorcaro.

Foi a ele que o banqueiro se dirigiu quando pediu para simular um assalto e "quebrar todos os dentes" do jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo.

Em caso de sofrimento emocional, o Centro de Valorização da Vida (CVV) presta apoio gratuito e sigiloso 24 horas por dia. O atendimento pode ser feito pelo telefone 188 ou pelo site www.cvv.org.br.

