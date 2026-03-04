Assine
overlay
Início Política
CASO MASTER

Chefe da milícia de Vorcaro, ‘sicário’ tenta se matar após ser preso em BH

Conforme informações da Polícia Federal, Mourão comandava o grupo conhecido como 'A turma', chamado de 'núcleo de intimidação' de Vorcaro

Publicidade
Carregando...
AM
Andrei Megre
AM
Andrei Megre
Repórter
04/03/2026 17:44 - atualizado em 04/03/2026 18:01

compartilhe

SIGA
x
Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, conhecido como
Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão tentou se matar na prisão crédito: PMMG

Apontado como “sicário” do banqueiro Daniel Vorcaro, Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão tentou suicídio na Superintendência Regional da Polícia Federal (PF) em Minas Gerais, em Belo Horizonte, pouco após ser preso nesta quarta-feira (4/3).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo a PF, Mourão chefiava a milícia privada do empresário, ex-dono do Banco Master. Ele era conhecido como “sicário”, termo que vem do Latim e significa assassino de aluguel.

A tentativa do homem de atentar contra a própria vida foi informada pela própria Polícia Federal, em nota. As autoridades afirmaram terem prestado socorro imediato e acionado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele será encaminhado a um hospital.

Não foram divulgados detalhes da tentativa de suicídio, mas o fato foi registrado por câmeras da Superintendência da PF. As imagens foram encaminhadas, assim como o relato do ocorrido, ao gabinete do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), relator do Caso Master.

Leia Mais

'Sicário' de Vorcaro

Conforme informações da Polícia Federal, Mourão comandava o grupo conhecido como "A turma", chamado de "núcleo de intimidação" de Vorcaro.

Foi a ele que o banqueiro se dirigiu quando pediu para simular um assalto e "quebrar todos os dentes" do jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

CVV

Em caso de sofrimento emocional, o Centro de Valorização da Vida (CVV) presta apoio gratuito e sigiloso 24 horas por dia. O atendimento pode ser feito pelo telefone 188 ou pelo site www.cvv.org.br.

Tópicos relacionados:

banco-master bh daniel-vorcaro policia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay