Mourão diz não ter relação com xará ‘sicário’ de Daniel Vorcaro

O senador Hamilton Mourão divulgou nesta quarta-feira, 4, uma nota na qual nega ligação com Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, alvo da operação da Polícia Federal que também levou à prisão do banqueiro Daniel Vorcaro. Mourão homônimo do senador, Luiz Phillipi é apontado pelos investigadores como operador responsável por coletar informações sigilosas e monitorar pessoas de interesse do grupo ligado ao dono do Banco Master.

Segundo o comunicado, não procede qualquer tentativa de associação entre o parlamentar e o homem que aparece nas investigações como integrante do núcleo de inteligência informal montado por Vorcaro. Em mensagens apreendidas pela Polícia Federal, Luiz Phillipi era tratado pelo apelido de sicário.

Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão foi um dos alvos da operação da Polícia Federal deflagrada nesta quarta-feira no âmbito da Operação Compliance Zero, que apura suspeitas de irregularidades financeiras e tentativa de interferência em investigações ligadas ao Banco Master.