Assine
overlay
Início Política
'SICÁRIO'

Chefe de milícia privada de Daniel Vorcaro é preso em BH

Em troca dos serviços para Vorcaro, homem receberia R$ 1 milhão por mês, a ser distribuído entre integrantes do grupo

Publicidade
Carregando...
LM
LUCAS MARCHESINI
JM
JOSÉ MARQUES E ADRIANA FERNANDES
LM
LUCAS MARCHESINI
Repórter
JM
JOSÉ MARQUES E ADRIANA FERNANDES
Repórter
04/03/2026 17:19 - atualizado em 04/03/2026 17:19

compartilhe

SIGA
x
Luiz Phillipi Machado Mourão e Daniel Vorcaro
Luiz Phillipi Machado Mourão e Daniel Vorcaro crédito: PMMG

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A PF (Polícia Federal) afirmou que o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, mantinha uma milícia privada com o objetivo de coagir e ameaçar seus desafetos. O grupo contava com um sicário, Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão e com um ex-policial federal, Marilson Roseno da Silva. Ambos foram alvos de mandado de prisão preventiva nesta quarta-feira (4/3), em Belo Horizonte (MG).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Sicário é um termo que vem do espanhol e que significa assassino de aluguel. Todos formavam um grupo chamado de "A Turma", no qual as medidas planejadas eram discutidas.

Em troca dos serviços para Vorcaro, Mourão receberia R$ 1 milhão por mês, aponta o relatório do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) André Mendonça que determinou as prisões.

Esse valor era então redistribuído por Mourão para diversos integrantes da sua rede.

O documento cita diálogos entre Mourão e Vorcaro nos quais o banqueiro autoriza medidas violentas contra adversários.

Ameaça a Lauro Jardim

Entre elas, está a simulação de uma tentativa de assalto contra o jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo, como forma de intimidação.

"Esse Lauro quero mandar dar um pau nele. Quebrar todos os dentes. Num assalto", escreveu Vorcaro, segundo trecho reproduzido no processo.

Outra troca de mensagem discute formas de intimidar um ex-funcionário de Vorcaro que teria feito uma gravação indesejada do banqueiro.

O banqueiro manda o sicário "levantar tudo" do seu ex-empregado e de um chefe de cozinha ligado a ele.

Depois disso, Vorcaro determina que seria "bom de dar sacode no chef de cozinha primeiro. O outro já vai assustar".

Leia Mais

O banqueiro se queixa a Mourão de uma outra empregada sua identificada como Monique que o estaria ameaçando. "Tem que moer essa vagabunda", escreveu Vorcaro. Mourão responde perguntando o que deveria fazer e o dono do Banco Master determina que era para puxar endereço e tudo relativo a Monique.

O ex-PF Marilson é apontado no relatório de Mendonça como "integrante relevante da estrutura paralela de monitoramento e intimidação" de Vorcaro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ele usaria sua experiência e contatos adquiridos durante sua carreira na PF para obter dados sensíveis e vigiar alvos do grupo.

Tópicos relacionados:

bh daniel-vorcaro master preso

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay