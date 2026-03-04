Além de prender Vorcaro, STF ordenou medidas contra ex-dirigentes do BC. Entenda

O banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Master, liquidado pelo Banco Central em novembro de 2025, foi preso nesta quarta-feira, 4, pela Polícia Federal em mais uma fase da Operação Compliance Zero. A determinação da prisão preventiva foi do ministro André Mendonça, do STF (Supremo Tribunal Federal). Além de Vorcaro, dois servidores da autoridade monetária foram alvo de busca de apreensão.

O ex-diretor de fiscalização do BC na gestão de Roberto Campos Neto, Paulo Sérgio Neves de Souza, e o ex-chefe do Departamento de Supervisão Bancária do BC Bellini Santana foram alvos de buscas da Polícia Federal.

Os dois são servidores de carreira da autoridade monetária e estavam afastados das funções em meio a uma investigação do órgão, comandado atualmente por Gabriel Galípolo, para apurar eventuais omissões no caso Master. Agora, Souza e Santana foram afastados dos cargos por decisão judicial.

O objetivo da operação da PF é investigar a possível prática dos crimes de ameaça, de corrupção, de lavagem de dinheiro e de invasão de dispositivos informáticos, praticados por organização criminosa que seria liderada por Vorcaro. São cumpridos 4 mandados de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão em São Paulo e Minas Gerais. Cunhado de Vorcaro, Fabiano Zettel também teve prisão preventiva decretada.

Foram ainda determinadas ordens de sequestro e de bloqueio de bens, de até R$ 22 bilhões, com o objetivo de interromper a movimentação de recursos dos investigados.