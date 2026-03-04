Mensagens sobre ataques embasam nova prisão de Vorcaro no caso Master
Decisão de André Mendonça cita mensagens sobre supostas ações contra adversários, incluindo jornalistas
A prisão preventiva de Daniel Vorcaro, decretada nesta quarta-feira (4/3), foi fundamentada em mensagens encontradas no celular do ex-banqueiro que indicariam a articulação de ações violentas contra pessoas consideradas por ele como adversárias. As informações são do colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo.
A medida foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), a partir de representação da Polícia Federal. Segundo a investigação, Vorcaro integrava um grupo de WhatsApp chamado “A turma”, no qual teriam sido discutidas estratégias para intimidar e agredir alvos específicos, entre eles, jornalistas.
As conversas, de acordo com os investigadores, indicam planejamento de abordagens que simulassem situações criminosas para encobrir a motivação real das ações.
Em um dos episódios descritos na decisão, o ex-banqueiro teria autorizado a execução de uma falsa tentativa de assalto contra uma das vítimas.
Ainda conforme a apuração, participavam do grupo um ex-diretor do Banco Central do Brasil, um ex-chefe de departamento da mesma instituição e um policial civil aposentado. Fabiano Zettel, cunhado do ex-banqueiro e também alvo de mandado de prisão, integrava o grupo.