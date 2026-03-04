Assine
overlay
Início Economia
OPERAÇÃO COMPLIANCE ZERO

Mensagens sobre ataques embasam nova prisão de Vorcaro no caso Master

Decisão de André Mendonça cita mensagens sobre supostas ações contra adversários, incluindo jornalistas

Publicidade
Carregando...
Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
04/03/2026 08:38

compartilhe

SIGA
x
Daniel Vorcaro
Em um dos episódios descritos na decisão, o ex-banqueiro teria autorizado a execução de uma falsa tentativa de assalto contra uma das vítimas crédito: Foto de Daniel Vorcaro

A prisão preventiva de Daniel Vorcaro, decretada nesta quarta-feira (4/3), foi fundamentada em mensagens encontradas no celular do ex-banqueiro que indicariam a articulação de ações violentas contra pessoas consideradas por ele como adversárias. As informações são do colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A medida foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), a partir de representação da Polícia Federal. Segundo a investigação, Vorcaro integrava um grupo de WhatsApp chamado “A turma”, no qual teriam sido discutidas estratégias para intimidar e agredir alvos específicos, entre eles, jornalistas.

As conversas, de acordo com os investigadores, indicam planejamento de abordagens que simulassem situações criminosas para encobrir a motivação real das ações.

Leia Mais

Em um dos episódios descritos na decisão, o ex-banqueiro teria autorizado a execução de uma falsa tentativa de assalto contra uma das vítimas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ainda conforme a apuração, participavam do grupo um ex-diretor do Banco Central do Brasil, um ex-chefe de departamento da mesma instituição e um policial civil aposentado. Fabiano Zettel, cunhado do ex-banqueiro e também alvo de mandado de prisão, integrava o grupo.

Tópicos relacionados:

banco-central economia policia-federal vorcaro

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay