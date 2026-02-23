Daniel Vorcaro e a Conexão Kruschewsky

Augusto Lima, o ex-sócio preso de Daniel Vorcaro, deixou de ser a 2ª bola da vez no Congresso Nacional quando o assunto é Banco Master. A despeito de o ex-banqueiro não depor mais esta semana na CPMI do INSS, há uma tensão enorme no meio Judiciário e político da Bahia com risco de Vorcaro ser cobrado publicamente sobre sua ligação com o Trio K: os primos André, Luiá e Eugênio Kruschewsky. André foi advogado do Master, Luiá o apoio jurídico do Credcesta e Eugênio está no radar dos congressistas com pedido de requerimento na CPI para depor sobre suas ligações com o Master e os descontos altíssimos nas folhas dos servidores do Estado. E com agravante: procurador do Estado da Bahia, Kruschewsky “desfila como desembargador” e é hoje, curiosamente, o principal advogado de Vorcaro no Estado em ações importantes e milionárias, num cenário político-judicial onde não há coincidências.

Já dançou

Por um lado, com o STJ na sua cola e o camburão da PF com tanque cheio para ir à pista, o governador Ibaneis Rocha (MDB), do DF, se vê abandonado por outro lado, o político. Esperançoso de que fecharia chapa com Michelle Bolsonaro para ao Senado, vê há dias espalhados pela capital dezenas de outdoors no qual o PL já insinua as duas candidatas da direita à Casa Alta: a ex-primeira dama e a deputada Bia Kicis.

Mistério no ar

Segue o mistério: em que avião viajou para o casamento de João Campos e Tábata Amaral, no Recife, o casal Alexandre de Moraes (STF) e esposa advogada? Não foram vistos em voo comercial para Pernambuco. A FAB divulga amanhã a lista de jatos solicitados por autoridades. Mesmo ministro, Moraes não pode requisitar. O vice Geraldo Alckmin, que foi ao casório, tem direito só para agendas oficiais ou para SP.

Mal na praça

Pesquisa nacional realizada pelo o Instituto Conhecimento Liberta e pela Ágora Consultores, com mais de 10 mil pessoas, escancara a falta de confiança dos brasileiros na política. Para 28% dos entrevistados, o sistema político do País é “esquema de manutenção de Poder das elites”. Para 26%, o modelo da política está “totalmente falido e precisa ser destruído”. Para 35%, as mudanças só viriam com “rupturas radicais”.

STF e as mulheres

O STF abre um precedente perigoso no combate à misoginia e violência contra a mulher. Decisão da 1ª Turma gera controvérsia. O ministro Cristiano Zanin derrubou medida que proibia ofensas misóginas contra uma oficial de cartório em Belém. O caso reacende o debate sobre a aplicação do protocolo do CNJ com perspectiva de gênero, tese da banca advocatícia de Gabriela Rollemberg na apresentação do recurso na causa.

Ratinho se mexe

Ciente de que pode virar alvo em eventual campanha eleitoral, o governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), se mexe. Quer acabar com o vaivém de pacientes em ambulâncias entre cidades do interior e para a capital. Vai investir R$ 2 bilhões e descentralizar as atuações da gestão, fortalecendo hospitais e postos em cidades-pólo, tirando o peso da capital – que recebe milhares de pacientes toda semana.

ESPLANADEIRA

