PASTOR DA IGREJA LAGOINHA

Caso Master: cunhado de Daniel Vorcaro se entrega à PF

Fabiano Zettel, pastor ligado à Igreja Batista da Lagoinha, teve prisão decretada pelo ministro André Mendonça no âmbito da Operação Compliance Zero

Vinícius Prates
04/03/2026 10:56

Fabiano Zettel
Zettel é fundador e CEO da Moriah Asset, gestora que se apresenta como especializada em investimentos no segmento de bem-estar crédito: Fabiano Zettel

O empresário Fabiano Campos Zettel se apresentou à Polícia Federal em São Paulo na manha desta quarta-feira (4/3), após ter a prisão preventiva decretada no âmbito da terceira fase da Operação Compliance Zero. A informação foi confirmada pelo advogado Juliano Brasileiro, que representa o investigado.

Em nota, a defesa informou que Zettel, ao tomar conhecimento da operação, decidiu se apresentar espontaneamente. “Em que pese não ter tido acesso ao objeto das investigações, Fabiano está à inteira disposição das autoridades”, diz o comunicado.

Assim como o banqueiro Daniel Vorcaro, Zettel foi alvo de mandado expedido por decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, a partir de pedido da Polícia Federal. A medida tem como base mensagens apreendidas no celular de Vorcaro, que, segundo a investigação, integrava um grupo denominado “A Turma”. De acordo com a PF, o espaço virtual era utilizado para tratar de ações contra pessoas consideradas adversárias.

Quem é Zettel?

Zettel é pastor ligado à Igreja Batista da Lagoinha e atua no setor empresarial. Ele é fundador e CEO da Moriah Asset, gestora que se apresenta como especializada em investimentos no segmento de bem-estar. Por meio da empresa, mantém participação em marcas como Oakberry, Les Cinq, Desinchá, Super Nutrition e no Grupo Frutaria, responsável por estabelecimentos como Frutaria São Paulo, Empório Frutaria e Néctar.

Casado com Natália Vorcaro, irmã de Daniel Vorcaro, o empresário também teve atuação relevante no financiamento eleitoral em 2022. Dados do Tribunal Superior Eleitoral indicam que ele doou cerca de R$ 5 milhões nas últimas eleições, sendo R$ 3 milhões para a campanha do então presidente Jair Bolsonaro (PL) e R$ 2 milhões para Tarcísio de Freitas (Republicanos), eleito governador de São Paulo.

