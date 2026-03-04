O que é ‘sicário’? Entenda apelido de capanga de Vorcaro

Preso em Belo Horizonte (MG), Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, apontado pela Polícia Federal como chefe da milícia privada do banqueiro Daniel Vorcaro, era apelidado de “sicário”.

O termo, conforme o dicionário Houaiss, tem dois significados: como adjetivo é “sedento de sangue; sanguinário, sanguissedento, cruel”, e, como substantivo, “assassino pago; malfeitor, facínora”.

A origem é do latim sicarius, “assassino, matador”, que vem de sica, que significa punhal ou adaga.]

Sicário de Vorcaro

Conforme informações da Polícia Federal, o “sicário” comandava o grupo conhecido como "A Turma", chamado de "núcleo de intimidação" de Vorcaro.

Foi a ele que o banqueiro se dirigiu quando pediu para simular um assalto e "quebrar todos os dentes" do jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo.

Ele, assim como o ex-policial federal Marilson Roseno da Silva, foi preso em Belo Horizonte nesta quarta-feira (4/3). Custodiado na Superintendência Regional da Polícia Federal (PF) em Minas Gerais, Mourão tentou se suicidar pouco após a prisão.

