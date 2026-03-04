Assine
CASO MASTER

O que é ‘sicário’? Entenda apelido de capanga de Vorcaro

Homem comandava o grupo conhecido como "A Turma", chamado de "núcleo de intimidação" de Vorcaro

AM
Andrei Megre
AM
Andrei Megre
Repórter
04/03/2026 18:15

Daniel Vorcaro não figurava entre os gigantes do sistema, mas se tornou protagonista nacional desse risco sistêmico pelo volume de dinheiro envolvido
Daniel Vorcaro foi preso nesta quarta (4/3) crédito: REDES SOCIAIS/REPRODUÇÃO

Preso em Belo Horizonte (MG), Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, apontado pela Polícia Federal como chefe da milícia privada do banqueiro Daniel Vorcaro, era apelidado de “sicário”.

O termo, conforme o dicionário Houaiss, tem dois significados: como adjetivo é “sedento de sangue; sanguinário, sanguissedento, cruel”, e, como substantivo, “assassino pago; malfeitor, facínora”.

A origem é do latim sicarius, “assassino, matador”, que vem de sica, que significa punhal ou adaga.]

Sicário de Vorcaro

Conforme informações da Polícia Federal, o “sicário” comandava o grupo conhecido como "A Turma", chamado de "núcleo de intimidação" de Vorcaro.

Foi a ele que o banqueiro se dirigiu quando pediu para simular um assalto e "quebrar todos os dentes" do jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo.

Ele, assim como o ex-policial federal Marilson Roseno da Silva, foi preso em Belo Horizonte nesta quarta-feira (4/3). Custodiado na Superintendência Regional da Polícia Federal (PF) em Minas Gerais, Mourão tentou se suicidar pouco após a prisão.

