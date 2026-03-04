Caso Master: decisão do STF cita acesso indevido a sistemas da PF e do MPF
Segundo a Polícia Federal, as consultas tinham como finalidade obter informações sobre investigações em curso e de autoridades
Preso na manhã desta quarta-feira (4/3), em São Paulo, o banqueiro Daniel Vorcaro teve a prisão preventiva fundamentada, entre outros pontos, em indícios de acesso indevido a sistemas restritos de órgãos públicos. A medida foi determinada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da Operação Compliance Zero.
De acordo com a decisão, a investigação aponta que integrantes do grupo realizaram consultas e extraíram dados de bases protegidas da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, usando credenciais funcionais de terceiros. Também há menção a acessos a sistemas vinculados a organismos internacionais, como o Federal Bureau of Investigation (FBI) e a Interpol.
Segundo a Polícia Federal, as consultas tinham como finalidade obter informações sobre investigações em curso e de autoridades. As mensagens analisadas indicam que o núcleo operacional seria coordenado por Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, apontado como responsável por intermediar levantamentos de dados e repassar informações ao grupo.
A decisão também descreve a existência de um grupo denominado “A Turma”, utilizado para tratar de monitoramento de pessoas e coleta de informações. Conforme os autos, além do acesso a sistemas digitais, havia levantamentos presenciais de dados considerados de interesse dos investigados.
Outro ponto citado na decisão refere-se a tentativas de remoção de conteúdos em plataformas digitais. As investigações apontam que teriam sido articuladas solicitações apresentadas como se fossem oriundas de órgãos públicos, com o objetivo de retirar publicações da internet.