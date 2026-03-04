Assine
OPERAÇÃO COMPLIANCE ZERO

Caso Master: decisão do STF cita acesso indevido a sistemas da PF e do MPF

Segundo a Polícia Federal, as consultas tinham como finalidade obter informações sobre investigações em curso e de autoridades

Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
04/03/2026 13:34

Fictor Holding Financeira anunciou a compra do Banco Master e promete uma nova fase de expansão e governança para a instituição
Também há menção de acessos a sistemas vinculados a organismos internacionais, como o Federal Bureau of Investigation (FBI) e a Interpol crédito: Divulgação

Preso na manhã desta quarta-feira (4/3), em São Paulo, o banqueiro Daniel Vorcaro teve a prisão preventiva fundamentada, entre outros pontos, em indícios de acesso indevido a sistemas restritos de órgãos públicos. A medida foi determinada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da Operação Compliance Zero.

De acordo com a decisão, a investigação aponta que integrantes do grupo realizaram consultas e extraíram dados de bases protegidas da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, usando credenciais funcionais de terceiros. Também há menção a acessos a sistemas vinculados a organismos internacionais, como o Federal Bureau of Investigation (FBI) e a Interpol.

Segundo a Polícia Federal, as consultas tinham como finalidade obter informações sobre investigações em curso e de autoridades. As mensagens analisadas indicam que o núcleo operacional seria coordenado por Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, apontado como responsável por intermediar levantamentos de dados e repassar informações ao grupo.

A decisão também descreve a existência de um grupo denominado “A Turma”, utilizado para tratar de monitoramento de pessoas e coleta de informações. Conforme os autos, além do acesso a sistemas digitais, havia levantamentos presenciais de dados considerados de interesse dos investigados.

Outro ponto citado na decisão refere-se a tentativas de remoção de conteúdos em plataformas digitais. As investigações apontam que teriam sido articuladas solicitações apresentadas como se fossem oriundas de órgãos públicos, com o objetivo de retirar publicações da internet.

