Namorada de Vorcaro postou ‘publi’ horas depois da prisão do banqueiro

A namorada de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, fez uma “publi” (postagem paga) horas depois da prisão do companheiro pela Polícia Federal (PF) em São Paulo (SP), realizada na manhã de quarta-feira (4/3). Durante a tarde, Martha Graeff postou story mostrando uma roupa de academia, elogiando a marca e disponibilizando um link para a loja virtual que disponibiliza o macaquinho por US$ 153,75 (R$ 810,01, na cotação atual).

A blogueira acompanhava o bancário quando ele pela primeira vez, em novembro de 2025, ao tentar embarcar para Dubai, nos Emirados Árabes, no Aeroporto Internacional de Guarulhos. À época, a PF apontou indícios de risco de fuga.

A última prisão ocorreu no mesmo dia em que Vorcaro era aguardado para prestar depoimento à CPI do Crime Organizado, em Brasília, cuja sessão foi cancelada. Ele não foi o único alvo da Operação Compliance Zero: o cunhado dele, o pastor ligado à Igreja Batista da Lagoinha, Fabiano Zettel, também teve um mandado de prisão e se entregou à polícia; outros dois investigados também foram presos e 15 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Minas Gerais e São Paulo.

Segundo as investigações, o grupo é suspeito de envolvimento em um esquema bilionário de fraudes financeiras baseadas na comercialização de títulos de crédito supostamente falsos. A apuração federal também abrange possíveis crimes de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos.

Martha é modelo, empresária e influenciadora digital, com a produção de conteúdos de luxo constantes sobre viagens, estilo de vida e moda fitness, todas em inglês. A modelo gaúcha também já foi repórter do programa Domingão do Faustão, da TV Globo, em 2011, e já se relacionou com o atual deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG). Hoje, ela vive tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos.

Ela lançou uma pílula antiamadurecimento, cuja embalagem com 30 comprimidos é vendida por US$ 145 (R$ 764,40, na cotação atual), na empresa própria “Happy Aging” e também fundou o projeto filantrópico The Bazaar For Good, em que todo o lucro de roupas vendidas é doado para projetos de educação, saúde e equidade social de diferentes países.

Apesar de não ser alvo das investigações, mensagens de Vorcaro sobre o senador Ciro Nogueira (PP), o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, foram encontradas em um histórico com ela.

Nas mensagens encontradas após a quebra de sigilo telefônico da PF, o banqueiro se referiu a Ciro como “um grande amigo da vida” à namorada e chegou a convidá-la ao casamento de Duda Nogueira, filha de Ciro, realizado em agosto de 2024. No mês anterior, Martha perguntou a Vorcaro qual o sobrenome do Ciro e se ele era pai da Duda, ao que Vorcaro respondeu que sim. "A Carla conhece a filha [Duda]", continua Martha. "Ela vai ao casamento?", pergunta Vorcaro. "Eu queria que vc fosse comigo. Se vc ficar da pra ir", responde.

No fim do mesmo mês, Vorcaro diz a Martha que iria conversar com Fabíola, sua ex-mulher. "Que ótimo, amor, eu tava pensando nisso, inclusive de você falar também do casamento da filha do Ciro abertamente, pra evitar uma situação chata de antemão. Não vai ser uma conversa fácil. Boa sorte, amor. Aqui torcendo", diz a namorada. "Vou falar", responde o bancário.

Em fevereiro de 2025, a troca de mensagens entre o casal registrou um encontro de Vorcaro com Hugo Motta. Conforme relatado pelo banqueiro à namorada, ele jantou com Motta após o parlamentar ter sido eleito para a chefia da Casa.

"Tô aqui em Brasília trabalhando amor (sic)", afirmou o ex-banqueiro à companheira por volta das 19h30. A influenciadora tenta ligar para ele às 20h30, sem resposta. Ele explica: "Tô num jantar na residência oficial com Hugo e seis empresários".

Já em abril daquele mesmo ano, Vorcaro contou para Martha sobre um encontro com Moraes. No dia 19 daquele mês, ele disse que estava "indo encontrar Alexandre [de] Moraes aqui perto de casa". "Como assim amor [sic]. Ele está em Campos???? Ou foi pra te ver?", questionou a namorada. "Ele tá passando feriado", replicou Vorcaro.

Em outro trecho das mensagens trocadas entre o casal, de 10 dias depois, a influenciadora pergunta “quem era o primeiro cara”. “Alexandre Moraes", respondeu Vorcaro. "Morri. Ele gostou da casa amor!?? [sic] Tá muito mais astral", disse Martha, ao que o bancário respondeu: "Sin [sic]. Falou que é bem melhor. E ele adorava apto [apartamento]".

"Falou pra te agradar. Que vergonha eu tava de pijama", completou a namorada. Há também outras menções a "Alexandre" no histórico de conversa dos dois, mas não está claro sobre qual Alexandre que Vorcaro se refere.

A reportagem tentou contato com Martha Graeff sobre a publicação e ainda não recebeu retorno. O espaço segue aberto.

Com informações de Isadora Albernaz, Augusto Tenório, Raphael Di Cunto, Carolina Linhares e Mateus Vargas/Folhapress