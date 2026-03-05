Ciro Nogueira nega ter usado helicóptero de Vorcaro

O senador e presidente do Partido Progressistas Ciro Nogueira negou que tenha viajado com o helicóptero do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, depois de uma corrida da Fórmula 1 (F1) no Autódromo de Interlagos, em 2024.

A assessoria de imprensa do congressista afirmou, em meio de nota enviada ao Estado de Minas, que a informação da viagem é falsa. Segundo a equipe do gabinete, Ciro participou sim do evento esportivo, mas tanto sua entrada quanto sua saída aconteceram por meio de uma van, não uma aeronave.

Segundo a nota, o senador está “tranquilo” sobre as investigações, que, “certamente, irão esclarecer os fatos”.

As informações sobre o voo constam em um e-mail, ncluído na quebra de sigilo determinada pela Justiça, que foi recebido pelo banqueiro na noite de 3 de novembro de 2024, um dia antes do evento.

Conforme a mensagem, o voo reserva passaria por um percurso de três trechos: o primeiro deles com o presidente do partido União Brasil, Antônio Rueda, e sete convidados; o segundo com Daniel Vorcaro e sete convidados; e o terceiro trecho com a sinalização de apenas Ciro Nogueira como passageiro.

Veja nota completa:

Em relação a informações que, falaciosamente, afirmam que o senador Ciro Nogueira utilizou helicóptero de propriedade do empresário Daniel Vorcaro, esclarecemos que no dia apontado (03/11/24) o senador compareceu, sim, ao evento esportivo mencionado, porém por meio de uma van, tanto para chegar quanto para sair do complexo de Interlagos, em São Paulo. O senador Ciro Nogueira ressalta mais uma vez que está tranquilo quanto aos resultados das investigações que, certamente, irão esclarecer os fatos.

Ciro como ‘grande amigo’

Mensagens encontradas no celular do banqueiro também mostram uma proximidade entre o investigado e o presidente do PP. Em uma conversa com a namorada, a influenciadora Martha Graeff, Vorcaro apresenta o senador como um “grande amigo da vida”, em maio de 2024.

Em outro momento, em agosto do mesmo ano, Vorcaro escreveu que “Ciro soltou um projeto de lei agora que é uma bomba atômica no mercado financeiro!" e "ajuda os bancos médios e diminui poder dos grandes! Está todo mundo louco", respondido pela namorada com: "Wow amor. Louca pra saber de tudo ao vivo".

Na ocasião, Ciro havia apresentado uma emenda para aumentar a garantia do FGC (Fundo Garantidor de Créditos) de R$ 250 mil para R$ 1 milhão. O texto foi apresentado na PEC (proposta de emenda à Constituição) sobre a autonomia do Banco Central.

A emenda ficou conhecida como "emenda Master" por favorecer o banco. Os CDBs do Master ofereciam taxas que chegaram a 140% do CDI (Certificado de Depósito Interbancário) e usavam em sua campanha de marketing a cobertura pelo FGC, para sugerir que estava livre de riscos.

Outras mensagens, Vorcaro comenta sobre o casamento de Duda Nogueira, filha de Ciro, e diz que gostaria que a namorada fosse com ele à festa. À Folha, o senador afirmou que mantém diálogos por mensagens com centenas de pessoas, "o torna próximo apenas por, eventualmente, interagir com elas".

