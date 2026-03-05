PRF apreende carro de luxo de "sicário" de Vorcaro em Minas Gerais
Investigados foram presos pela Polícia Federal na quarta-feira (4/3), durante Operação Compliance Zero
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na noite dessa quarta-feira (4/3), um carro de luxo em nome de Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, conhecido como o “sicário” do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. A apreensão aconteceu na BR-381, na altura de Pouso Alegre (MG), no Sul do estado, horas depois da prisão dos investigados, na Operação Compliance Zero.
Conforme revelou a Polícia Federal (PF), o sicário tentou suicídio enquanto estava sob custódia na Superintendência Regional da PF em Belo Horizonte (MG), foi socorrido e encaminhado ao Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, onde os médicos constataram morte encefálica. Procurada pela reportagem, a defesa de Mourão afirmou que apura sobre a saúde do investigado.
O termo “sicário” vem do espanhol e significa “matador de aluguel”. Investigações federais indicam que Mourão pertence a uma milícia de intimidação de Vorcaro, que tinha acesso a dado sensíveis de diversos sistemas restritos do governo, como da própria PF e do Ministério Público Federal, além de sistemas internacionais, como da Interpol.
Ainda conforme as apurações, o grupo mantinha intimidações e promovia perseguições de empregados de Vorcaro e jornalistas, como o repórter Lauro Jardim, do O Globo.
De acordo com a PRF, no carro, de modelo LR Range Rover Sport, estava um casal que seguia da capital mineira em direção a São Paulo (SP). Questionados, os dois disseram que o carro pertencia a um amigo. O carro foi verificado e os policiais constataram que havia uma restrição de circulação imposta ao veículo pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e uma irregularidade quanto ao licenciamento.
O casal foi preso por ordem do STF. Já o carro, avaliado em mais de R$ 700 mil, foi apreendido e ficou à disposição da Justiça. Nada de ilícito foi encontrado no carro, bem como nenhum mandado de prisão em aberto.