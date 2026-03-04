'Sicário' de Vorcaro, Mourão morre em Belo Horizonte
Segundo a Polícia Federal, homem coordenava "núcleo de intimidação" do dono do Banco Master
compartilheSIGA
Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, apontado pela Polícia Federal (PF) como chefe da milícia privada do banqueiro Daniel Vorcaro, teve a morte encefálica constatada nesta quarta-feira (4/3), aos 43 anos.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Chamado de “Sicário” no esquema, ele foi preso nesta tarde em Belo Horizonte. Após ser custodiado na Superintendência Regional da PF em Minas Gerais, usou a própria camiseta para tentar tirar a própria vida.
As autoridades afirmaram terem prestado socorro imediato e acionado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele foi encaminhado ao Hospital de Pronto-Socorro (HPS) João XXIII, onde morreu.
O suicídio foi registrado por câmeras da Superintendência da PF. As imagens foram encaminhadas, assim como o relato do ocorrido, ao gabinete do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), relator do Caso Master.
Leia Mais
'Sicário' de Vorcaro
Conforme informações da Polícia Federal, Mourão comandava o grupo conhecido como "A turma", chamado de "núcleo de intimidação" de Vorcaro.
Foi a ele que o banqueiro se dirigiu quando pediu para simular um assalto e "quebrar todos os dentes" do jornalista Lauro Jardim, do jornal "O Globo".
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
CVV
Em caso de sofrimento emocional, o Centro de Valorização da Vida (CVV) presta apoio gratuito e sigiloso 24 horas por dia. O atendimento pode ser feito pelo telefone 188 ou pelo site www.cvv.org.br.