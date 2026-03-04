'Sicário' de Vorcaro, Mourão morre em Belo Horizonte

Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, apontado pela Polícia Federal (PF) como chefe da milícia privada do banqueiro Daniel Vorcaro, teve a morte encefálica constatada nesta quarta-feira (4/3), aos 43 anos.

Chamado de “Sicário” no esquema, ele foi preso nesta tarde em Belo Horizonte. Após ser custodiado na Superintendência Regional da PF em Minas Gerais, usou a própria camiseta para tentar tirar a própria vida.

As autoridades afirmaram terem prestado socorro imediato e acionado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele foi encaminhado ao Hospital de Pronto-Socorro (HPS) João XXIII, onde morreu.

O suicídio foi registrado por câmeras da Superintendência da PF. As imagens foram encaminhadas, assim como o relato do ocorrido, ao gabinete do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), relator do Caso Master.

'Sicário' de Vorcaro

Conforme informações da Polícia Federal, Mourão comandava o grupo conhecido como "A turma", chamado de "núcleo de intimidação" de Vorcaro.

Foi a ele que o banqueiro se dirigiu quando pediu para simular um assalto e "quebrar todos os dentes" do jornalista Lauro Jardim, do jornal "O Globo".

