CASO MASTER

'Sicário' de Vorcaro, Mourão morre em Belo Horizonte

Segundo a Polícia Federal, homem coordenava "núcleo de intimidação" do dono do Banco Master

AM
Andrei Megre
AM
Andrei Megre
Repórter
04/03/2026 20:44 - atualizado em 04/03/2026 20:52

Luiz Phillipi Machado Mourão e Daniel Vorcaro
Luiz Phillipi Machado Mourão trabalhava para Daniel Vorcaro crédito: PMMG

Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, apontado pela Polícia Federal (PF) como chefe da milícia privada do banqueiro Daniel Vorcaro, teve a morte encefálica constatada nesta quarta-feira (4/3), aos 43 anos.

Chamado de “Sicário” no esquema, ele foi preso nesta tarde em Belo Horizonte. Após ser custodiado na Superintendência Regional da PF em Minas Gerais, usou a própria camiseta para tentar tirar a própria vida.

As autoridades afirmaram terem prestado socorro imediato e acionado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele foi encaminhado ao Hospital de Pronto-Socorro (HPS) João XXIII, onde morreu.

O suicídio foi registrado por câmeras da Superintendência da PF. As imagens foram encaminhadas, assim como o relato do ocorrido, ao gabinete do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), relator do Caso Master.

'Sicário' de Vorcaro

Conforme informações da Polícia Federal, Mourão comandava o grupo conhecido como "A turma", chamado de "núcleo de intimidação" de Vorcaro.

Foi a ele que o banqueiro se dirigiu quando pediu para simular um assalto e "quebrar todos os dentes" do jornalista Lauro Jardim, do jornal "O Globo".

CVV

Em caso de sofrimento emocional, o Centro de Valorização da Vida (CVV) presta apoio gratuito e sigiloso 24 horas por dia. O atendimento pode ser feito pelo telefone 188 ou pelo site www.cvv.org.br.

