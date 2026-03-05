Vorcaro chama Bolsonaro de idiota e reclama de post feito por ex-presidente sobre Master

(FOLHAPRESS) - Daniel Vorcaro, dono do Master, chama Jair Bolsonaro (PL) de idiota e reclama de um post em que o ex-presidente fala de suposta fraude do banco e atribui ao "sistema", segundo mensagens do seu celular obtidas pela reportagem.

"O pior de ontem foi o bolsonaro postado. Recebi mais de mil msgs instagram", disse Vorcaro a sua namorada, a influenciadora Martha Graeff, em 13 de julho de 2024.

Na ocasião, Bolsonaro publicou uma reportagem do jornal O Globo informando que gerentes da Caixa haviam perdido o emprego após barrarem uma operação considerada arriscada e atípica de R$ 500 milhões. A operação dizia respeito a compras de títulos do Master.

"Os senhores não leram errado. Impediram de acontecer e foram DEMITIDOS. Não é mais questão de todo dia, mas sim a cada hora. Por isso o sistema está agindo com tanto afinco em suas ações", escreveu Bolsonaro.

"Idiota", reclamou Vorcaro. "Depois todos os amigos, o próprio ciro [Nogueira] ligou. Mas nao tinha como tirar. Cara é um beócio. Alguém falou que era coisa PT ele postou", diz.

"Ahhhhh entendi. Twitter é terra de ninguém", responde Martha.

Descrito por Vorcaro como "grande amigo", o presidente do PP, senador Ciro Nogueira (PI), é aliado de Bolsonaro.

Procurado pela reportagem, o senador afirmou por meio de sua assessoria de imprensa que mantém diálogos por mensagens com centenas de pessoas, "o torna próximo apenas por, eventualmente, interagir com elas".

"Ciro Nogueira volta a destacar que está tranquilo quanto às investigações da Polícia Federal nas denúncias que envolvem o empresário, uma vez que não mantém nem nunca manteve qualquer conduta inadequada relacionada ao caso em apuração", completou.