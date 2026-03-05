PF divulga nota sobre estado de saúde de ‘sicário’

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

A Polícia Federal divulgou, na noite dessa quarta-feira (4/3), uma nota para esclarecer o estado de saúde de Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, apontado nas investigações como integrante de uma estrutura de intimidação ligada ao banqueiro Daniel Vorcaro. Conhecido como “Sicário”, ele tentou suicídio enquanto estava sob custódia na Superintendência Regional da PF em Minas Gerais.

Inicialmente, circularam informações na imprensa de que Mourão teria morrido após o episódio. No entanto, em atualização divulgada às 22h, a Polícia Federal afirmou que não confirma a morte do custodiado e que novas informações sobre o estado de saúde seriam divulgadas após atualização da equipe médica responsável pelo atendimento.

Segundo a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, Mourão foi socorrido e encaminhado ao Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, em Belo Horizonte. Os médicos abriram protocolo para constatação de morte encefálica.

A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais e com o Hospital João XXIII para obter atualização sobre o estado clínico do paciente, mas não obteve retorno até a última atualização desta matéria.

De acordo com a Polícia Federal, Mourão atentou contra a própria vida dentro da cela. Agentes que estavam no local prestaram socorro imediato, iniciaram procedimentos de reanimação e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que o encaminhou à rede hospitalar.

A corporação informou ainda que comunicou o caso ao gabinete do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), relator do processo relacionado às investigações envolvendo o Banco Master. Todos os registros em vídeo da dinâmica do ocorrido serão enviados ao Supremo.

A Polícia Federal também informou que será aberto um procedimento para apurar as circunstâncias do episódio (leia a nota na íntegra no final desta matéria).

Investigação

Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão foi preso na manhã dessa quarta-feira (4/3) durante a Operação Compliance Zero. Nas investigações, ele é apontado como interlocutor direto de Daniel Vorcaro e responsável por coordenar ações atribuídas a um grupo descrito pela PF como núcleo de intimidação.

Segundo os investigadores, Mourão teria atuado na obtenção de informações sigilosas, no monitoramento de pessoas e em ações de pressão contra ex-funcionários do banqueiro e também jornalistas.

A apuração também menciona indícios de acesso a sistemas restritos de órgãos públicos com uso de credenciais de terceiros, além da gestão de repasses financeiros destinados a colaboradores ligados ao grupo investigado.

CVV

Em caso de sofrimento emocional, o Centro de Valorização da Vida (CVV) presta apoio gratuito e sigiloso 24 horas por dia. O atendimento pode ser feito pelo telefone 188 ou pelo site www.cvv.org.br.

Nota da PF

"A Polícia Federal lamenta informar que Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, um dos presos na Operação Compliance Zero, deflagrada nesta quarta-feira (4/3), atentou contra a própria vida, enquanto se encontrava sob custódia da instituição na Superintendência Regional da Polícia Federal em Minas Gerais.

Ao tomarem conhecimento da situação, policiais federais que estavam no local prestaram socorro imediato, iniciando procedimentos de reanimação e acionando o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). A equipe médica deu continuidade ao atendimento no local, e o custodiado será encaminhado a rede hospitalar para avaliação e para atendimento médico.

A Polícia Federal comunicou o ocorrido ao gabinete do ministro relator no Supremo Tribunal Federal e entregará todos os registros em vídeo que demonstram a dinâmica do ocorrido.

Será aberto procedimento apuratório para esclarecer as circunstâncias do fato.

Atualização (22 hs): A PF não confirma as notícias veiculadas na imprensa que atestam a morte do custodiado. Informações sobre o estado de saúde do preso serão informadas após atualização da equipe médica."

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

(Com informações da Agência Brasil)