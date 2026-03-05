Pablo Almeida aparece nos contatos de Vorcaro como 'assessor Nikolas'

Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas

O nome do vereador de Belo Horizonte Pablo Almeida (PL), ex-assessor de Nikolas Ferreira (PL) e um dos principais aliados do deputado no estado, aparece na relação de contatos do celular do banqueiro Daniel Vorcaro, preso novamente ontem pela Polícia Federal (PF).

A relação dos celulares encontrados pela PF no telefone de Vorcaro faz parte do inquérito do caso Master, que tramita no STF sob relatoria do ministro André Mendonça, ao qual o jornal Estado de Minas obteve acesso. Pablo Almeida foi chefe de gabinete de Nikolas antes de virar vereador em Belo Horizonte.

A lista também armazena contatos de diversos políticos da direita e do centrão, e também de autoridades do Banco Central e ministros do STF, entre eles Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, Nunes Marques e do ex-ministro Ricardo Lewandoviski.

Antes de ser vereador, Almeida, eleito pela primeira vez em 2023 com a maior votação da capital mineira, assessorava o deputado, por isso seu nome aparece na lista divulgada pela PF como "Pablo Almeida Assessor Nikolas".

O nome de Pablo foi inserido na agenda do banqueiro no dia 6 de novembro de 2022, logo após as viagens feitas em outubro do mesmo ano por Nikolas no avião de uma empresa de Vorcaro, conforme revelado pelo jornal O Globo.

Print do contato de Pablo Almeida que faz parte do inquérito do STF , que originou a prisão do banqueiro Inquérito PR

O deputado percorreu estados do Nordeste ao lado do pastor Guilherme Batista, da mesma agremiação religiosa onde Fabiano Zettel, cunhado do banqueiro, era pastor. Zettel também foi preso pela Polícia Federal (PF), juntamente com Vorcaro, anteontem. Em nota e vídeo nas redes sociais, Nikolas confirmou que viajou na aeronave de Vorcaro, mas disse que à época desconhecia que o jatinho pertenceria ao banqueiro.

Nikolas e o pastor viajaram na aeronave do banqueiro para divulgar uma caravana batizada de "Juventude pelo Brasil", em apoio à reeleição de Bolsonaro, que acabou derrotado no segundo turno pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Procurado pela reportagem, o vereador não se manifestou. O espaço segue aberto para seu posicionamento.