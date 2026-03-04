Nikolas sugere ‘traição’ após caso do jatinho: 'Para tentar me desgastar’
Deputado disse que informações sobre o uso do jatinho são "inúteis" e menciona carta do ex-presidente Jair Bolsonaro, que pede união da direita
O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) afirmou nessa terça-feira (3/3) que já sabe quem teria vazado a informação sobre o uso de um jato vinculado ao empresário Daniel Vorcaro durante a campanha presidencial de 2022. A declaração foi feita no X (antigo Twitter), após publicações do blogueiro bolsonarista Allan dos Santos sobre o caso.
“Eu já sei quem foi que vazou essa informação inútil pra tentar me desgastar. Parece que a carta do Jair, pra alguns, não serviu de nada”, escreveu o parlamentar.
A declaração faz referência à carta divulgada na semana passada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), na qual pediu o fim de ataques internos no campo conservador. O documento foi compartilhado nas redes pelo próprio Nikolas Ferreira. Na mensagem, escrita enquanto Bolsonaro cumpre prisão, o ex-presidente cobrou união entre aliados e criticou embates públicos dentro da direita.
Mais cedo, Allan dos Santos havia dito que se fosse o filho do ex-presidente Carlos Bolsonaro usando o jatinho de Vorcaro, "ninguém o estaria defendendo”. Em outra postagem, acrescentou que “não existe prova de corrupção envolvendo o Nikolas Ferreira”, mas criticou o que chamou de “duas réguas” dentro do campo da direita.
Não desvirtuem o assunto.— Allan Dos Santos (@allanconta5) March 3, 2026
PONTO 1: A esquerda é canalha. NÃO existe prova de corrupção envolvendo o Nikolas Ferreira.
PONTO 2: Quem recebeu Vorcaro e deu desculpa esfarrapada foi LULA.
PONTO 3: Isso dito, pare de ser injusto com os FILHOS DE BOLSONARO, galera do PARTIDO NOVO,…
A reação de Nikolas ocorreu após um aliado compartilhar a publicação de Allan e sugerir que a informação sobre o voo teria partido da própria direita, o que levou o deputado a insinuar conhecer a origem do vazamento.
Entenda o caso
O episódio veio à tona após a divulgação de que Nikolas utilizou, no segundo turno das eleições de 2022, um jato vinculado a Daniel Vorcaro para cumprir agenda da caravana “Juventude pelo Brasil”, em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
Em nota encaminhada ao Estado de Minas, o deputado afirmou que desconhecia quem era o proprietário da aeronave à época. Segundo ele, o deslocamento ocorreu a convite do pastor Guilherme Batista, ligado à Igreja Lagoinha, para participação em agenda de campanha, sem vínculo pessoal, comercial ou institucional com o dono do avião.
Nikolas declarou ainda que, em 2022, o nome de Vorcaro “não era de conhecimento público” e que não havia elementos que indicassem qualquer irregularidade.