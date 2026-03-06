Assine
CASO MASTER

Moraes nega troca de mensagens com Vorcaro

Assessoria do Supremo diz que o diálogo se deu com outros contatos do banqueiro, e não com o ministro

AM
Andrei Megre
AM
Andrei Megre
Repórter
06/03/2026 19:12 - atualizado em 06/03/2026 20:11

Alexandre de Moraes e Daniel Vorcaro tiveram troca de mensagens revelada
Alexandre de Moraes e Daniel Vorcaro crédito: Sergio Lima / AFP e Reprodução

Por solicitação do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, a Secretaria de Comunicação do Supremo Tribunal Federal (STF) divulgou nota em que nega a troca de mensagens com o banqueiro Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master.

Conforme a jornalista Malu Gaspar, do jornal "O Globo", Vorcaro enviou mensagem para o ministro no mesmo dia em que foi preso pela primeira vez, em 17 de novembro de 2025. “Fiz uma correria aqui para tentar salvar. Alguma novidade? Conseguiu ter notícia ou bloquear?”, teria dito o empresário.

A assessoria do Supremo, entretanto, diz que o diálogo não se deu com Moraes, mas com outros contatos de Vorcaro.

Moraes responde

“No conteúdo extraído do celular do executivo pelos investigadores, os prints dessas mensagens enviadas por Vorcaro estão vinculadas a pastas de outras pessoas de sua lista de contatos e não constam como direcionadas ao ministro Alexandre de Moraes”, diz o texto.

A nota afirma preservar o sigilo decretado pelo ministro André Mendonça, relator do Caso Master no STF, e, portanto, não diz a quem teriam sido feitos os contatos, mas diz que eles “constam no arquivo que a CPMI do INSS disponibilizou para toda a imprensa”.

“A mensagem e o respectivo contato estão na mesma pasta do computador de quem fez os prints (Vorcaro). Ou seja, fica demonstrado que as mensagens (prints) estão vinculadas a outros contatos telefônicos no computador de Daniel Vorcaro, jamais ao Ministro Alexandre de Moraes”, relatou a comunicação do Supremo.

Troca de mensagens entre Moraes e Vorcaro

Após o questionamento sobre “bloquear”, Vorcaro teria sido respondido por Moraes com três mensagens de visualização única, que se apagam após o destinatário abrir.

A assessoria do ministro já havia negado a informação, que chamou de “ilação mentirosa no sentido, novamente, de atacar o Supremo Tribunal Federal”.

Tópicos relacionados:

alexandre-de-moraes daniel-vorcaro master

