'O rei está nu', diz Nikolas Ferreira sobre situação de Alexandre de Moraes

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) afirmou nesta sexta-feira (6/03) que o ministro do Supremo Federal (STF) Alexande de Moraes ficou numa situação muito difícil para se defender de sua ligação com o banqueiro Daniel Vorcaro, preso por liderar o esquema de fraudes do Banco Master, após as revelações das mensagens de celular trocadas entre o banqueiro e o ministro.

“O rei está nu”, disse Nikolas, ao ser perguntado sobre a situaçao de Morais, em visita a Janaúba (MG), no Norte do estado, onde esteve acompanhado do vice-governador Mateus Simões (PSDB).

“O rei está nu. Isso é que eu tenho para dizer. Hoje, saiu as notícias [sic] de que no dia que Daniel Vorcado foi preso, ele mandou diversas mensagens para o ministro Alexandre de Moraes, ali na ânsia de querer vender o banco, né1Para poder ter a liquidez. Estava com uma crise para poder vender o banco”, afirmou Nikolas.



O parlamentar também questionou o fato de o banqueiro ter ligado para o ministro do STF e não para a mulher, a advogada Viviane Basci, que contratada por Vorcaro por um valor milionário, de acordo com revelação da imprensa.

“E engraçado, né? Na hora do desespero, ele (Vorcaro) não entrou em contato com a advogada dele, Viviane Moraes. Entrou em contato com o marido dela. Por quê? Como que uma pessoa que contrata uma outra por 129 milhões de reais nunca tenha trocado uma ligação e uma mensagem? Então, assim, meu amigo, eu acho que tem muita coisa para se preocupar nesse país. E pode ter certeza que o Moraes..., o destino dele não é impeachment. O destino dele é cadeia”,assegurou Nikolas Ferreira.



O deputado do PL a informação de que horas antes de ser preso pela primeira vez, em 17 de novembro do ano passado, o banqueiro Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, enviou mensagem para o ministro Alexandre de Moraes, segundo mensagens reveladas pela colunista Malu Gaspar, do jornal "O Globo".



“Fiz uma correria aqui para tentar salvar. Alguma novidade? Conseguiu ter notícia ou bloquear?”, escreveu o empresário, às 7h19m. Por volta das 22h, ele foi preso no aeroporto internacional de Guarulhos (SP) tentando embarcar para Dubai em um jato particular.



Em Janaúba, Nikolas Ferreira e o vice-governador Mateus Simões participaram de uma cerimônia de liberação de recursos da ordem de R$ 40 milhões para o recapeamento da MGC 122, no trecho entre Janaúba e Espinosa (divisa com a Bahia), compreendendo 180 quilômetros. Antes, o vice-governador e o deputado federal estiveram em Montes Claros, onde participaram da solenidade de repasse de RR$ 12 milhões do Governo Estadual para as obras do Hospital de Câncer Infantil Sara Albuquerque, que está sendo construído pela Fundaçao Sara em parceria com a Santa Casa de Montes Claros.



Em entrevista à imprensa em Montes Claros, Nikolas Ferreira falou criticou o contrato de 129 milhões do dono do Banco Master com a advogada Viviane Basci, mulher do ministro do STF Alexandre de Moraes e falou sobre as mensagens recuperadas pela Polícia Federal no celular do banqueiro Daniel Vorcaro, que está preso.



Recomendação de delação por Vorcaro



“Hoje cedo, saiu saiu diversas mensagens do Alexandre de Moraes (trocadas) com o dono do Banco Master, E o mais interessante: não tem uma mensagem (de Daniel Vorcaro) com a Viviane Moraes, que é esposa do Alexandre de Moraes, que tem um contrato de 129 milhões. Como é que você contrata uma pessoa sem ter nunca ligado pra ela? Sem nem conversado com ela E outra coisa: não é um contrato qualquer não! 3,5 milhões (na verdade, 3,6 milhões) ao mês. Ela são não ganhava mais que o Neymar no Brasil. Mas, tirando o resto inteiro, ela ganhou 129 milhões em dois anos”, afirmou.



O deputado do PL chegou a “sugerir” que o banqueiro Daniel Vorcaro faça uma delação premiada para, segundo ele, colaborar com a República. “Então, assim, quem que deve cair nessa república? Então, mais uma vez, peço aí a campanha, a solidariedade do Daniel Vocaro, por mais que ele esteja envolvido em tudo isso, para ele delatar, porque eu não tenho dúvidas que a república depende disso”, disse Nikolas Ferreira.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“O rei está nu”



A parábola “o rei está nu” consta conto de fadas “A Roupa Nova do Rei”, de autoria do dinamarquês Hans Cristian Andersen, publicado em 1837. O conto do escritor dinamarquês relata a história de um rei muito severo e vaidoso, que é enganado por um alfaiate vigarista. O tecelão finge entregar a roupa ao rei e sugere a ele fazer um desfile pelo reino, despido. Os asseclas aproximavam e, para não contrariar o monarca, faziam elogios do tipo: “Como está bem vestido o re”. Até que apareceu uma criança, com sua pureza e inocência, vendo toda aquela encenação, gritou: “o rei esta nu!!”