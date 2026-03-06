PT-BH pede ao MP investigação sobre relação entre Pablo Almeida e Vorcaro

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas

O presidente do PT em Belo Horizonte, Guilherme “Guima” Jardim, protocolou nesta semana uma representação no Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) pedindo a apuração de possíveis relações entre o vereador Pablo Almeida (PL), ex-assessor do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master e alvo de investigações.

No documento encaminhado ao procurador-geral de Justiça do estado, o dirigente partidário solicita que o Ministério Público investigue se eventuais vínculos entre o parlamentar e o empresário podem envolver contrapartidas, favorecimentos ou influência indevida perante qualquer dos Poderes, inclusive no âmbito da administração municipal.

O pedido tem como base a reportagem do Estado de Minas, que mostrou que o nome de Pablo Almeida aparece em dados extraídos de celulares apreendidos com Vorcaro. Nos registros, o contato do vereador aparece identificado como “Pablo Almeida Assessor Nikolas”, referência ao período em que ele atuava como assessor parlamentar de Nikolas Ferreira (PL-MG).

Print do contato de Pablo Almeida que faz parte do inquérito do STF , que originou a prisão do banqueiro Inquérito PR

Antes de se eleger vereador em Belo Horizonte, Almeida integrou a equipe de Nikolas na Câmara dos Deputados. Em 2024, foi eleito para a Câmara Municipal com votação superior a 39 mil votos.

A representação também menciona reportagens que indicam que Nikolas Ferreira utilizou, durante o segundo turno das eleições presidenciais de 2022, uma aeronave ligada a Vorcaro para participar de agendas políticas em apoio ao então presidente Jair Bolsonaro (PL).

No documento enviado ao Ministério Público, Guima afirma que o registro de contatos telefônicos, por si só, não comprova a prática de irregularidades, mas sustenta que o conjunto de informações divulgadas pela imprensa justificaria a abertura de apuração para esclarecer a natureza das relações entre o empresário investigado e integrantes do grupo político ligado ao deputado mineiro.

A representação pede que o MPMG analise os fatos e, caso identifique indícios de irregularidades, adote as medidas investigativas cabíveis.

Vorcaro e Pablo Almeida

O nome de Pablo Almeida aparece na agenda telefônica de Vorcaro em meio ao material apreendido pela Polícia Federal no âmbito do inquérito do caso Master, que tramita no Supremo Tribunal Federal (STF) sob relatoria do ministro André Mendonça. A lista reúne ainda contatos de políticos, autoridades do Banco Central e ministros da Corte.

Segundo os registros, o contato do vereador teria sido incluído no aparelho em 6 de novembro de 2022, após viagens realizadas no mês anterior por Nikolas Ferreira em uma aeronave vinculada a empresas do banqueiro. À época, o deputado percorreu estados do Nordeste ao lado do pastor Guilherme Batista em agendas de apoio à campanha do então presidente Jair Bolsonaro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Em nota encaminhada ao Estado de Minas, Nikolas confirmou que utilizou a aeronave, mas afirmou que, naquele momento, não sabia que o jatinho estaria ligado ao empresário.