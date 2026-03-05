Agenda de Vorcaro incluía Ibaneis, Alcolumbre, Joesley e ministros do STF

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A agenda telefônica do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, incluía contatos relevantes dos Três Poderes da República e de vários estados da federação. O banqueiro foi preso pela Polícia Federal, na quarta-feira (4/3), sob suspeita de comandar um esquema de fraude e ameaças.

Entre os contatos da agenda telefônica estavam o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e diversos senadores, o presidente da Câmara, Hugo Motta, os ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, Kassio Nunes Marques e Dias Toffoli, ministros do governo Lula, além de políticos relevantes sem mandato, como o ex-governador João Doria e o dirigente petista José Dirceu.

A reportagem obteve o material da quebra do sigilo telefônico de Vorcaro entregue à PF. Há conversas entre o ex-banqueiro e sua noiva Martha Graeff, entre outubro de 2024 e agosto de 2025, na qual estão mencionados diversos encontros com autoridades.

A defesa do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Master, pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) que determine à Polícia Federal o detalhamento das informações que sustentaram a prisão preventiva do empresário.

Segundo seus advogados, "o cumprimento do mandado de prisão preventiva ocorreu sem que a defesa tivesse acesso prévio aos elementos que fundamentaram a medida".

No diálogo com a noiva, Vorcaro relata, por exemplo, que estava com Moraes em sua casa, por volta de meia-noite do dia 20 de março do ano passado, quando Motta (Republicanos-PB) e Ciro Nogueira (Progressistas-PI) chegaram ao local.

No dia 21 de maio do ano passado, teve reuniões com Ciro Nogueira e Alexandre de Moraes.

Ciro Nogueira e Alexandre de Moraes ainda tiveram outras agendas com o dono do Banco Master ao longo do ano passado, embora as mensagens enviadas à Graeff não revelem o contexto.

Como mostrou a Folha de S. Paulo, mensagens trocadas por Daniel Vorcaro com sua noiva indicam relação próxima do banqueiro com Ciro. O empresário se refere ao senador como "muito amigo meu". "Quero te apresentar. Um dos meus grandes amigos de vida", diz a mensagem, enviada em maio de 2024.

As mensagens de Vorcaro também citam encontros com grandes empresários. Há menção a pelo menos uma visita à casa de Joesley Batista, bilionário brasileiro e um dos donos do conglomerado da carne JBS. Joesley e seu irmão Wesley também estão na agenda de Vorcaro.

Como a Folha de S. Paulo mostrou no ano passado, Joesley chegou a analisar a compra de ativos pertencentes a Vorcaro.

Nas conversas, o mineiro também relata à noiva que o Banco Central pediu que ele se reunisse com o banqueiro André Esteves, dono do BTG Pactual, para ouvir uma proposta sobre o Master.

A assessoria do BTG afirmou reiterar a "posição manifestada por meio de 'comunicados ao mercado' feitos pelo BTG ao longo deste período" e que "nunca tivemos interesse na compra do negócio do Master, fazendo apenas compras pontuais de ativos não problemáticos em momentos de falta de liquidez desta instituição". O Banco Central foi procurado por email e ainda não comentou.

VEJA A LISTA

Contato - Cargo