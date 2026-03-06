Mensagens de Vorcaro mostram trânsito entre STF, Congresso, governo e empresários

(FOLHAPRESS) - Mensagens obtidas pela CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) mista do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) a partir da quebra de sigilo telefônico do ex-banqueiro Daniel Vorcaro revelam que o dono do Banco Master mantinha interlocução com autoridades dos três Poderes e com grandes empresários, segundo diálogos trocados com sua então namorada, a influenciadora Martha Graeff.

O material, enviado pela Polícia Federal ao Congresso e obtido pela reportagem, traz relatos de encontros com ministros do STF (Supremo Tribunal Federal), líderes do Senado e da Câmara dos Deputados, integrantes do governo federal e integrantes do setor produtivo.

O ministro do Supremo André Mendonça liberou em 20 de fevereiro o acesso do colegiado aos arquivos decorrentes de quebra de sigilo. As conversas abrangem o período entre outubro de 2024 e agosto de 2025, três meses antes da liquidação do Master pelo Banco Central e da primeira prisão de Vorcaro.

As mensagens (leia abaixo) mencionam políticos influentes do Congresso. Vorcaro se refere ao presidente do PP e senador Ciro Nogueira (PI) como "um dos meus grandes amigos de vida" e comemorou, em agosto de 2024, a apresentação de uma proposta do parlamentar para ampliar a cobertura do FGC (Fundo Garantidor de Créditos) de R$ 250 mil para R$ 1 milhão por CPF.

A iniciativa ficou conhecida como "emenda Master" por favorecer o banco e foi engavetada após resistência do setor bancário. Os CDBs do Master ofereciam taxas que chegaram a 140% do CDI (Certificado de Depósito Interbancário) e usavam em sua campanha de marketing a cobertura pelo FGC para sugerir que estava livre de riscos.

Procurado, o senador afirmou que mantém diálogo com "centenas de pessoas" e disse nunca ter mantido qualquer conduta inadequada relacionada ao caso.

O ex-banqueiro também relatou encontros com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB). Em mensagem de fevereiro de 2025, disse que participava de um jantar com Motta e seis empresários na residência oficial da Câmara, pouco depois da eleição do parlamentar para o comando da Casa.

Em outro diálogo, afirmou que Motta e Nogueira haviam chegado a uma reunião para falar com alguém chamado "Alexandre". A reportagem não obteve retorno da equipe de Motta.

Vorcaro também afirma que se encontraria com o ministro do Supremo Alexandre de Moraes em abril de 2025. Em conversa com a namorada, o então banqueiro escreveu que estava "indo encontrar Alexandre [de] Moraes aqui perto de casa", ao que ela perguntou se o ministro estava "em Campos".

Posteriormente, Graeff voltou a mencionar um encontro entre os dois e perguntou se Moraes havia gostado da casa. Vorcaro responde que sim. Procurado pela assessoria do STF, o ministro não se manifestou.

Outras conversas mostram a proximidade de Vorcaro com autoridades do Executivo. Em dezembro de 2024, ele relatou à namorada que teve uma reunião "ótima" com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Palácio do Planalto.

Segundo o relato, o petista chamou para a conversa o então diretor do Banco Central Gabriel Galípolo, hoje presidente da autarquia, além de três ministros do governo. Na ocasião, Vorcaro teria reclamado da concentração do mercado bancário no país.

O material também traz referências a encontros políticos ligados ao negócio frustrado de venda do Banco Master. O banqueiro disse à namorada ter se reunido com o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), em agosto de 2025 para definir uma "estratégia de guerra" quando o Banco Central avaliava a compra da instituição pelo BRB, banco estatal do DF.

O governador afirma que nunca discutiu a aquisição com Vorcaro e que os encontros entre eles foram rápidos.





A agenda telefônica de Vorcaro continha os contatos do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e diversos senadores, Hugo Motta, os ministros Alexandre de Moraes, Kassio Nunes Marques e Dias Toffoli, ministros do governo Lula, além de políticos relevantes sem mandato, como o ex-governador João Doria e o dirigente petista José Dirceu.

No campo empresarial, as mensagens mencionam disputas com o banqueiro André Esteves, do BTG Pactual. Vorcaro disse que se reuniu com ele a pedido do Banco Central para ouvir uma proposta envolvendo o Master.

Segundo o relato, Esteves teria afirmado que o ex-banqueiro deveria "agradecer a Deus" pela oferta e abandonar negociações com o BRB. Em nota, o BTG disse nunca ter tido interesse em comprar o banco, limitando-se a adquirir ativos específicos em momentos de falta de liquidez.

No material há também menção a pelo menos uma visita à casa de Joesley Batista, bilionário brasileiro e um dos donos do conglomerado da carne JBS. Joesley e seu irmão Wesley também estão na agenda de Vorcaro.

As conversas revelam ainda contatos com figuras como o ex-governador de São Paulo João Doria, que em maio de 2025 o alertou sobre rumores negativos envolvendo o banco e sugeriu que reagisse publicamente. Doria afirmou à reportagem que a mensagem foi apenas um gesto cordial, enviado antes de qualquer investigação formal contra o empresário.

Vorcaro foi preso pela Polícia Federal nesta quarta-feira (4) em nova fase da Operação Compliance Zero, que apura suspeitas de fraude financeira e tentativa de obstrução de investigações.

Segundo seus advogados, "o cumprimento do mandado de prisão preventiva ocorreu sem que a defesa tivesse acesso prévio aos elementos que fundamentaram a medida".

TROCA DE MENSAGENS DE VORCARO COM A NAMORADA, MARTHA GRAEFF

Sobre Ciro Nogueira, presidente do PP e senador (PI):

Maio de 2024:

- Vorcaro: "Quero te apresentar. Um dos meus grandes amigos de vida"

Agosto de 2024:

- Vorcaro: "Ciro soltou um projeto de lei agora que é uma bomba atômica no mercado financeiro!". "Ajuda os bancos médios e diminui poder dos grandes! Está todo mundo louco", diz ele após senador apresentar emenda, depois engavetada, para aumentar a garantia do FGC (Fundo Garantidor de Créditos) de R$ 250 mil para R$ 1 milhão

Sobre encontro com Alexandre de Moraes, ministro do STF

19 de abril de 2025:

- Vorcaro: "Indo encontrar Alexandre [de] Moraes aqui perto de casa"

- Martha: "Como assim amor. Ele está em Campos???? Ou foi pra te ver?"

- Vorcaro: "Ele tá passando feriado"

29 de abril de 2025:

- Martha: "quem era o primeiro cara [?]"

- Vorcaro: "Alexandre [de] Moraes"

- Martha: "Morri. Ele gostou da casa amor!?? Tá muito mais astral"

- Vorcaro: "Sin [sic]. Falou que é [sic] bem melhor. E ele adorava apto [apartamento]"

Sobre jantar com Hugo Motta (Republicanos-PB), presidente da Câmara, na residência oficial

Fevereiro de 2025:

- Vorcaro: "Tô num jantar na residência oficial com Hugo [Motta, eleito presidente da Câmara no início daquele mês] e seis empresários".

Março de 2025:

- Martha: "Me manda mensagem quando acabar aí. Você está com gente aí? Ou está me ignorando de propósito?"

- Vorcaro: "Estou sim, acabou chegando Hugo e Ciro aqui pra falarem com Alexandre. Não deve demorar. Mas se vc for dormir eu saio e te chamo (sic)".

Sobre jantar na residência oficial do Senado

Agosto de 2025:

- Vorcaro: "Foi bom". "Terça teremos outra", diz ele, sem citar nominalmente o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP).

Sobre encontro com André Esteves, sócio do BTG Pactual

Abril de 2025:

- Vorcaro, após encontro para tratar de suposta proposta sobre o Banco Master: "André disse que era o maior banqueiro do mundo. E ele era Deus que apareceu na nossa vida. Que tínhamos que agradecer a Deus a proposta dele. E esquecer o BRB"

Sobre encontro com Ibaneis Rocha (MDB), governador do Distrito Federal

Agosto de 2025:

- Vorcaro, quando o BRB, banco estatal do DF, negociava a compra do Master: "[Combinar] Uma estratégia de guerra."

- Vorcaro: "A partir de segunda iremos para o ataque."

Mensagens a João Doria, empresário e ex-governador de São Paulo

Maio de 2025:

- Doria: "Tenho escutado coisas que vão precisar de reação sua. Sempre com equilíbrio e ponderação. Mas jamais com silêncio. Vamos agendar um café?"

- Vorcaro: "Com relação a que?"

- Doria: "A você. Ao Maurício. Ao banco"