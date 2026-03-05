Vorcaro será transferido para a Penitenciária Federal de Brasília

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou o pedido da Polícia Federal (PF) para transferir o banqueiro Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, para a Penitenciária Federal de Brasília.

Na petição, a PF destacou “risco à segurança pública” pela permanência do empresário na Penitenciária 2 de Potim, no interior de São Paulo.

Mendonça determinou a “transferência imediata” para Brasília e a articulação da Polícia Federal com a penitenciária de Potim para viabilizar a transferência. Devido ao horário, é esperado que a movimentação só aconteça nesta sexta-feira (6/3).

Vorcaro preso

Daniel Vorcaro foi preso na quarta-feira (4) em São Paulo (SP), em uma nova fase das investigações de um esquema bilionário de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master.

Inicialmente, ele ficou no CDP 2 (Centro de Detenção Provisória) de Guarulhos. Depois, passou para a Penitenciária 2 de Potim.

