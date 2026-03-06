Moraes e sua mulher são citados sete vezes em conversas de Vorcaro com a namorada
Conversas do empresário com a namorada citam encontros com o ministro do STF e mencionam a advogada Viviane Barci, ligada a contratos com o Banco Master
Alexandre de Moraes e sua mulher, a advogada Viviane Barci, são citados ao menos sete vezes em conversas privadas de Daniel Vorcaro com sua namorada, a influenciadora Martha Graeff. As mensagens constam nas 1514 páginas de conversas entre o casal, registradas de outubro de 2024 a agosto de 2025, as quais a coluna teve acesso.
A primeira menção ocorre na madrugada de 20 de março de 2025. Em diálogo com Graeff, Vorcaro disse que Hugo (provavelmente Motta) e Ciro (provavelmente Nogueira) haviam chegado para falar com Alexandre.
Acabou chegando Hugo e Ciro aqui pra falarem com Alexandre, escreveu.
Um mês depois, em 19 de abril, Vorcaro afirmou que iria se encontrar com Moraes.
Tô indo encontrar Alexandre Moraes aqui perto de casa, escreveu.
Graeff perguntou se o ministro estava em Campos ou se ele havia ido encontrá-lo. Vorcaro respondeu que ele estava passando o feriado na cidade.
Em outra conversa, de 3 de abril, Graeff chegou a mencionar a advogada Viviane Barci, mulher de Moraes. Ai amor, agora tava lendo o negócio da Viviane Barci, escreveu ela. Vorcaro pediu que ela não acompanhasse as notícias sobre o assunto. Deixa eu te pedir, não fica lendo essas coisas, escreveu. Barci manteve contratos com o Banco Master que, segundo reportagens, somam cerca de R$ 129 milhões caso sejam executados até o final.
Em 29 de abril, aparecem duas referências adicionais. No início da noite, Vorcaro informou à namorada que estava ocupado e afirmou: Agora tô com Alexandre. Mais tarde, após uma chamada de vídeo, Graeff perguntou quem era o primeiro cara que havia aparecido. Vorcaro respondeu: Alexandre Moraes. Na sequência, ela perguntou se o ministro havia gostado da casa. Vorcaro respondeu que sim e acrescentou que ele havia dito que o local era bem melhor.
Em 21 de maio, Vorcaro voltou a mencionar a presença de Alexandre em sua casa. To aqui em casa amor. Ciro e Alexandre, escreveu.
A última referência aparece em 8 de agosto de 2025. Ao responder se conseguiria ir a um compromisso, Vorcaro afirmou: Tô com Alexandre e tenho reunião depois com Ciro.
As investigações sobre o caso seguem em andamento.