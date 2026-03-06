Nikolas usou jatinho de Vorcaro para encontrar com Bolsonaro em 2022

O uso de um jatinho ligado ao banqueiro Daniel Vorcaro pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) durante o segundo turno das eleições de 2022 não se limitou aos deslocamentos da caravana de campanha pelo Nordeste. Antes do início da série de agendas eleitorais, o parlamentar também utilizou a aeronave para viajar a Brasília e participar de uma reunião com o então presidente Jair Bolsonaro (PL), em um encontro que ajudou a definir a estratégia de mobilização política na reta final da disputa presidencial.

O deslocamento ocorreu em 10 de outubro de 2022, em pleno segundo turno da eleição em que Bolsonaro tentava a reeleição contra Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Nikolas viajou acompanhado do pastor André Valadão, da Igreja Batista da Lagoinha, liderança evangélica que mantém relação próxima com Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro, também preso na operação da Polícia Federal deflagrada nessa quarta-feira (4/3).

Na capital federal, o então presidente reuniu lideranças religiosas, influenciadores e aliados políticos para discutir formas de fortalecer a campanha nos últimos dias antes da votação. As informações são do jornal O Globo.

De acordo com relatos sobre o encontro, a reunião teve como objetivo central definir a estratégia eleitoral daquele momento decisivo da campanha. Após a conversa, Bolsonaro, Nikolas Ferreira e o pastor Guilherme Batista, ligado à Assembleia de Deus e à Igreja da Lagoinha, decidiram organizar uma série de atos políticos nas capitais do Nordeste, região em que Lula havia obtido vantagem no primeiro turno.

A decisão deu origem à caravana chamada “Juventude pelo Brasil”, uma espécie de blitz eleitoral conduzida por Nikolas, Batista e outros influenciadores religiosos e conservadores. A ideia era percorrer os estados nordestinos para mobilizar eleitores, especialmente em ambientes ligados ao público evangélico, em uma tentativa de reduzir a vantagem do petista na região.

A estratégia também refletia uma divisão de tarefas dentro da campanha. Enquanto Bolsonaro concentrava sua presença eleitoral principalmente no Sudeste e no Centro-Oeste, lideranças políticas e religiosas aliadas assumiram a missão de percorrer o Nordeste em busca de votos para o então presidente. Nesse arranjo, Nikolas e os pastores envolvidos passaram a atuar como protagonistas de eventos, cultos e encontros com apoiadores.

Destinos

As viagens da caravana ocorreram entre 20 e 28 de outubro de 2022, período em que o deputado utilizou um Embraer 505 Phenom 300, jato executivo com capacidade para até dez passageiros. A aeronave está ligada à empresa Prime You, que à época tinha Daniel Vorcaro como um de seus sócios.

Durante dez dias, o grupo percorreu ao menos nove estados e o Distrito Federal. Registros divulgados nas redes sociais mostram Nikolas ao lado do pastor Guilherme Batista, da esposa dele, Mariel, e da influenciadora cristã Jey Reis diante da aeronave utilizada nas viagens.

Em uma das publicações, Jey Reis comemorou a passagem da comitiva pelo Nordeste e descreveu a experiência como uma missão cumprida. “Missão cumprida!! Em cinco dias rodamos todas as capitais do Nordeste com lotação máxima em todos os lugares!!! A oportunidade de viver isso com esse mega time, pregar e mostrar amor pelo nosso país foi inesquecível!!! Amamos Jesus e amamos o Brasil!!”, escreveu.

Dados obtidos por meio de sistemas independentes de rastreamento de voos indicam que os trajetos da aeronave coincidem com as datas das agendas públicas da caravana. Embora plataformas comerciais de monitoramento apresentem bloqueios a pedido dos proprietários, prática comum em aviões privados, registros de tecnologia ADS-B permitiram identificar parte dos deslocamentos.

Em 21 de outubro, por exemplo, o jato estava em Salvador, onde Nikolas e o pastor cumpriram compromissos no dia anterior. Na mesma data, a aeronave seguiu para Aracaju, onde ocorreu um novo encontro com apoiadores. Nos dias seguintes, o avião passou por Maceió, Recife, João Pessoa, Natal, Teresina, São Luís e Imperatriz, cidades que também integraram o roteiro da caravana.

Além das capitais nordestinas, o avião também foi usado em deslocamentos ligados a compromissos de campanha em Minas Gerais. No dia 27 de outubro, partiu de Congonhas, em São Paulo, com destino a Uberlândia, onde Nikolas e Guilherme participaram de um evento ao lado de Bolsonaro e do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo).

Na mesma data, o deputado também esteve em Araçuaí e Almenara, cidades do Vale do Jequitinhonha, região em que Lula havia alcançado quase 70% dos votos no primeiro turno e registrado altos índices de abstenção. No dia seguinte, o avião voltou a sobrevoar o Vale antes de seguir novamente para São Paulo.

Horas depois, Nikolas e Guilherme participaram de entrevista no programa Pânico, da Jovem Pan News. Na sequência, o pastor esteve em um ato evangélico pró-Bolsonaro na Praça dos Três Poderes, em Brasília. A aeronave foi detectada novamente na capital federal na manhã seguinte, antes de retornar a Congonhas.

Apesar do uso da aeronave em deslocamentos ligados à mobilização eleitoral, não há registro da empresa proprietária do avião nas prestações de contas da campanha de Jair Bolsonaro ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Não aparece qualquer menção à companhia em declarações de gastos, prestação de serviços ou doações eleitorais.

Nikolas se defende

Questionado pela imprensa, Nikolas Ferreira confirmou que utilizou o Embraer 505 Phenom 300 durante a campanha, mas afirmou que desconhecia quem era o proprietário da aeronave. Segundo ele, o convite para participar da caravana partiu do pastor Guilherme Batista e não houve participação sua na organização logística das viagens.

“Eu nunca apertei a mão de Vorcaro, nunca estive com ele e não tenho nenhum tipo de negócio com ele ou o Master”, afirmou o deputado. Em nota, Nikolas declarou que sua presença nos voos ocorreu exclusivamente para cumprir agendas políticas e que, na época, não havia informações públicas que indicassem irregularidades envolvendo o empresário.

Em vídeo publicado nas redes sociais, ele acrescentou que não tinha conhecimento sobre quem era o proprietário do avião e que não houve qualquer vínculo pessoal ou comercial com Vorcaro. “Esclareço que o voo em questão ocorreu há 4 anos, durante o segundo turno da campanha eleitoral, quando fui convidado para participar de um evento político ‘Juventude pelo Brasil’ e foi disponibilizada uma aeronave para o deslocamento”, afirmou.

A Prime You, empresa que figura formalmente como proprietária do jato, informou que os trajetos correspondem a voos fretados dentro dos padrões do mercado de táxi aéreo. A companhia, porém, disse que não poderia divulgar detalhes sobre quem contratou ou pagou pelos voos em razão de regras da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e normas do setor.

Prisão de Vorcaro

As revelações sobre o uso da aeronave ganham repercussão em meio ao avanço das investigações da Polícia Federal envolvendo Daniel Vorcaro e o Banco Master. Nesta semana, o banqueiro voltou a ser preso em uma nova fase da operação Compliance Zero, após a descoberta de novas informações no celular apreendido pela PF durante uma prisão anterior, ocorrida em novembro.

A investigação apura crimes contra o sistema financeiro, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, fraude processual, violação de sigilo funcional e organização criminosa.

Segundo a Polícia Federal, Vorcaro também teria mantido em sua folha de pagamentos um grupo responsável por intimidar e ameaçar adversários. Entre os investigados está Luiz Phillipi Mourão, conhecido como “Sicário”, apontado como responsável por monitorar desafetos do banqueiro.

A PF sustenta que Vorcaro chegou a encomendar a simulação de um assalto para intimidar o jornalista Lauro Jardim, colunista do jornal O Globo. O plano previa agressões físicas, incluindo a quebra dos dentes do jornalista, mas não chegou a ser executado.

Diante das novas provas, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça, relator do caso na Corte, determinou a prisão preventiva do banqueiro.