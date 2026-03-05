Nikolas mobiliza apoio a vítimas, mas falta à votação de auxílio na Câmara

Depois de passar a última semana mobilizando apoio às vítimas das enchentes que atingiram a Zona da Mata de Minas, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) não participou da votação do projeto de lei que cria medidas emergenciais de auxílio às pessoas afetadas pela tragédia. A proposta foi analisada e aprovada pela Câmara dos Deputados nesta quinta-feira (5/3).

O Projeto de Lei (PL) nº 793/26 prevê a criação de mecanismos de assistência para moradores atingidos pelas chuvas que devastaram cidades da região, deixando mortos, desalojados e um rastro de destruição. Com a aprovação pelos deputados, o texto agora segue para análise do Senado Federal.

A deliberação ocorreu em formato semipresencial e simbólico, modalidade em que os parlamentares registram presença, mas não há registro individual de votos. Nikolas, no entanto, não havia marcado presença no sistema até o momento da votação e, por isso, não participou da análise da proposta.

A votação foi encerrada às 13h40. Instantes depois do término da deliberação, o deputado registrou presença no plenário da Câmara.

Um vídeo divulgado pelo deputado Alencar Santana (PT-SP) mostra o painel de presença durante a votação. Nas imagens, o nome de Nikolas aparece em branco, indicando ausência naquele momento. Logo após a verificação do quórum, a deputada Delegada Katarina (PSD-SE), que presidia a sessão, anunciou a aprovação do projeto e informou que o texto seria encaminhado ao Senado.

As enchentes que atingiram a Zona da Mata desde o dia 23 de fevereiro provocaram uma das maiores tragédias recentes da região. O temporal deixou ao menos 72 mortos e provocou graves danos em municípios como Juiz de Fora, Ubá e outras cidades do entorno. Além das mortes, milhares de pessoas ficaram desabrigadas ou desalojadas após casas serem destruídas ou invadidas pela água.

Críticas durante visita

A atuação de Nikolas na região afetada pelas chuvas também gerou críticas de moradores. Em Ubá, uma das cidades atingidas pela tragédia, um vídeo que circula nas redes sociais mostra um morador reclamando da gravação de conteúdo feita pelo deputado em uma área atingida pelas enchentes.

Segundo o relato, a limpeza da rua teria sido interrompida para que o parlamentar gravasse imagens no local. O morador afirma ainda que o trânsito precisou ser fechado e que integrantes do Exército e da Guarda Municipal interromperam suas atividades para fazer a segurança do deputado.

“Sabe por que está tudo parado desse jeito, máquina querendo trabalhar, uma outra máquina impossibilitada de trabalhar, o trânsito todo fechado ali por conta do Nikolas, que está aqui fazendo mídia, fazendo vídeo, atrapalhando no meio da obra, no meio do canteiro, fazendo videozinho e atrapalhando o serviço, porque ele tem que vir aqui fazer o TikTok dele”, afirma o morador na gravação. A identidade dele não foi divulgada.

As imagens foram registradas da sacada de um imóvel localizado em frente a um rio que transbordou durante as chuvas. No vídeo, é possível ver o deputado cercado por assessores enquanto era filmado em uma via tomada por entulho e lixo deixados pela enchente, enquanto o trânsito estava interrompido.

O episódio também foi alvo de críticas da esquerda. No último sábado (28/2), durante visita a Juiz de Fora, cidade mais afetada pelas chuvas e com maior número de vítimas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez críticas a políticos que, segundo ele, utilizam tragédias para autopromoção.

Sem citar nomes, Lula afirmou que seu grupo irá “desmascarar o cidadão que fica gravando e brincando de fazer política”. A declaração foi interpretada por aliados e adversários como uma indireta ao deputado mineiro.