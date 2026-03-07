Assine
Caso Master

Defesa de 'sicário' de Vorcaro diz que vai acompanhar investigação da morte

Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão foi preso na quarta-feira (4/3) e estava na Superintendência Regional da Polícia Federal (PF), em Belo Horizonte

07/03/2026 15:00

Sicário foi preso na terceira fase da Operação Compliance Zero
Segundo a Polícia Federal, Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, o ´sicário' de Vorcaro, tentou suicídio enquanto aguardava audiência de custódia em BH crédito: Divulgação

Após a morte de Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, conhecido como "sicário" de Daniel Vorcaro, a defesa do braço direito do dono do Banco Master levanta a hipótese que as circunstâncias da morte do preso mostram omissão e negligência por parte do Estado. Mourão estava na Superintendência Regional da Polícia Federal, em Belo Horizonte, desde quarta-feira (4/3) e morreu nessa sexta (6/3), após tirar a própria vida.

A defesa diz, em nota divulgada à reportagem, que é cedo para qualquer tipo de afirmação, mas que tudo está sendo acompanhado de perto. “Considerando que a cela do Luiz era monitorada 'sem pontos cegos', e que são consideráveis minutos de asfixia progressiva até a lesão neurológica, existe uma chance real de caracterização de omissão/negligência para com a segurança do custodiado, uma vez que o Estado deveria ter agido para prevenir ou impedir o ocorrido”, diz nota da defesa.

Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão estava sendo investigado por ser um dos contratados diretamente por Daniel Vorcaro para execução de atividades voltadas à obtenção de informações sigilosas, monitoramento de pessoas e neutralização de situações consideradas sensíveis aos interesses do grupo investigado, segundo a Polícia Federal. (Correio Braziliense)

Tópicos relacionados:

banco-master defesa morte sicario vorcaro

