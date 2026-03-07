Vorcaro: da vida de ostentação à rotina de presidiário

De uma vida de luxo e ostentação, o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, passa a encarar agora a rotina de detento custodiado em um dos presídios de segurança máxima do país, a Penitenciária Federal de Brasília, no Complexo da Papuda. No local, terá de se submeter ao rígidos protocolos de controle e monitoramento.

Vorcaro cumpre prisão preventiva determinada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF). Entre os custodiados no mesmo presídio, estão Marcos Willians Herbas Camacho, o Marcola, apontado como líder Primeiro Comando da Capital (PCC), e outros líderes da facção.

O banqueiro foi transferido, nesta sexta-feira, da Penitenciária 2 de Potim, no interior de São Paulo. Ele deixou o local no fim da manhã, estava algemado e foi transportado por uma aeronave da Polícia Federal. A Polícia Penal também participou da escolta.

Ele desembarcou em Brasília no hangar da Polícia Federal, por volta das 15h30, e foi levado para exames no Instituto Médicol Legal antes de seguir para a Penitenciária Federal.

A troca de presídio foi um pedido da própria Polícia Federal, que apontou a capacidade de articulação de Vorcaro em diferentes setores da vida pública e empresarial, o que, segundo a PF, poderia representar risco ao andamento das apurações e ao cumprimento de ordens judiciais.

A corporação argumentou que o empresário possui "significativa capacidade de articulação e influência sobre diversos atores situados em diferentes esferas do poder público e do setor privado". "A Penitenciária Federal em Brasília apresenta condições institucionais que permitem monitoramento mais próximo da execução da custódia, considerando a localização da unidade em relação aos órgãos responsáveis pela condução da investigação e pela supervisão judicial das medidas cautelares adotadas no âmbito desse Supremo Tribunal Federal", acrescentou.

No presídio federal, Vorcaro permanecerá 20 dias em uma cela de nove metros quadrados, período destinado à fase de adaptação. Após esse intervalo, será enviado para a cela em que ficará custodiado, de 7m².

Fotos

Também nesta sexta-feira, a PF divulgou as imagens de Vorcaro após o banqueiro dar entrada no sistema prisional. As fotos, registradas durante os procedimentos de admissão no presídio, mostram o dono do Master com uniforme da unidade e identificação da Polícia Penal.

O banqueiro aparece de frente e de perfil, com barba e bigode raspados e vestindo calça bege e camiseta branca, peças que fazem parte do uniforme do Complexo Penal II de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo — a primeira unidade onde ficou detido antes de seguir para Potim, no interior do estado. Ao lado do retrato, consta a identificação "Polícia Penal - Daniel Bueno Vorcaro".

Preso na quarta-feira durante a terceira fase da Operação Compliance Zero, Vorcaro passou pelos procedimentos padrão aplicados a todos os detentos ao chegarem ao sistema prisional.

Além do registro fotográfico, as etapas incluem revista pessoal e de pertences, higienização obrigatória, coleta de impressões digitais e troca das roupas civis pelo uniforme da unidade.

Em nota, a defesa de Vorcado manifestou "surpresa e indignação com a divulgação de suas fotos dentro do presídio federal". "Parece não haver limites para o vazamento de informações com objetivo de expor, desgastar e humilhar seu cliente", destacou. Os advogados ressaltaram que continuam a "acreditar no Estado Democrático de Direito e no respeito à mínima integridade daqueles que estão submetidos à sua custódia".

Milícia privada

Além de crimes financeiros, Vorcaro é suspeito de comandar um grupo estruturado para monitorar e ameaçar adversários, ex-funcionários e jornalistas. "A Turma", como se identificava, funcionava como uma "milícia privada" do banqueiro.

Entre os integrantes, estava o cunhado do empresário, o pastor Fabiano Zettel, também preso, mas em São Paulo.

O policial federal Marilson Roseno e Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, o "Sicário", também foram detidos na quarta-feira. Mourão tentou suicídio quando já estava sob custódia e segue internado em estado gravíssimo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia