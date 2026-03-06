Ex-namorada de Vorcaro restringe comentários nas redes após vazamento de mensagens

A influenciadora Martha Graeff, ex-companheira do banqueiro Daniel Vorcaro, desativou os comentários no perfil pessoal nas redes sociais depois do vazamento de mensagens íntimas trocadas com o empresário durante a segunda fase da Operação Compliance Zero. Por decisão do ministro André Mendonça, do STF (Supremo Tribunal Federal), o dono do Banco Master voltou para a cadeia juntamente com o cunhado Fabiano Zettel e Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, apontado como integrante responsável pelo monitoramento e retaliações contra adversários e tentou suicídio nas instalações da Polícia Federal.

O material divulgado integra o acervo analisado pela Polícia Federal e revela um dos maiores escândalos financeiros registrados no país. A partir do conteúdo extraído do telefone do banqueiro, investigadores relacionaram as conversas mantidas com a então namorada a uma possível e rede de relacionamentos do investigado com autoridades que integram a mais alta cúpula do poder em Brasília.

Antes mesmo de namorar o alvo da PF, Martha Graeff mantinha uma rotina digital para alimentar o perfil nas redes sociais. Além de Vorcaro, a blogueira manteve romance com outras personalidades conhecidas, como o deputado Aécio Neves (PSDB-MG) e Rony Seikaly, exjogador de basquete da NBA. Com 680 mil seguidores no Instagram, a influenciadora de 40 anos foca a carreira em conteúdos de lifestyle, consumo de luxo e viagens internacionais de alto padrão. Ela e banqueiro ficaram juntos por cerca de dois anos, mas o namoro terminou em novembro de 2025, poucos dias após o banqueiro ser preso pela Polícia Federal no aeroporto de Guarulhos (SP). Ele tentava deixar o país em um jato particular.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Na nova fase da investigação, deflagrada na quinta-feira, 5, o empresário voltou para a cadeia, desta vez acusado, juntamente com os outros alvos da PF, de planejar retaliações criminosas contra quem atrapalhasse suas atividades, entre outras denúncias relacionadas ao Master. Martha Graeff afirmou que as mensagens divulgadas no desdobramento da Compliance Zero são privadas e trocadas em contexto estritamente pessoal. A influenciadora também lamentou o vazamento do conteúdo íntimo de forma fragmentada e com interpretações “que não refletem a realidade dos fatos”.