CASO MASTER

Vorcaro chega hoje a presídio federal de segurança máxima em Brasília

Transferência do dono do Banco Master para a Papuda ocorre após decisão do STF e mobiliza operação da Polícia Federal

06/03/2026 12:05

Daniel Vorcaro
Daniel Vorcaro crédito: Reprodução

O empresário Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, desembarca em Brasília por volta das 12h30 desta sexta-feira (6/3) para cumprir detenção no Sistema Penitenciário Federal Papuda. A transferência é realizada em uma aeronave da Polícia Federal. 

A operação ocorre após decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça, que determinou a remoção imediata do investigado do presídio de Potim (SP), no Vale do Paraíba, para uma unidade federal de segurança máxima. O pedido partiu da própria Polícia Federal (PF), que alegou necessidade de reforçar as condições de segurança e preservar a integridade física do empresário.

O sistema penitenciário federal conta atualmente com cinco presídios de segurança máxima no país. A unidade de Brasília, uma das mais conhecidas, tem capacidade para 208 detentos, em celas individuais de cerca de seis metros quadrados (m²). Entre os presos custodiados no local está Marcos Willians Herbas Camacho, o Marcola, apontado como líder da facção criminosa PCC.

Na decisão que autorizou a transferência, Mendonça citou elementos das investigações que indicariam a capacidade de articulação de Vorcaro em diferentes setores da vida pública e empresarial. Para a Polícia Federal, essa influência poderia representar risco ao andamento das apurações ou ao cumprimento de ordens judiciais.

Diante disso, o magistrado determinou que a transferência ocorra com reforço máximo de segurança e que sejam adotados todos os protocolos previstos para a custódia no sistema penitenciário federal.

