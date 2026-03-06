Festa milionária em ilha particular e gorjetas generosas: a vida nababesca de Daniel Vorcaro

Mensagens e documentos obtidos pela CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) do INSS fizeram Brasília prender o fôlego na quinta-feira (5/3) ao revelar as relações próximas que Daniel Vorcaro mantinha com autoridades e políticos.

Mas, além das teias do banqueiro no poder, as trocas de mensagens e informações às quais a BBC News Brasil teve acesso mostram o estilo de vida nababesco que ele e sua família levavam, com viagens, passeios, jantares e festas luxuosas.

Uma delas foi a do aniversário de sua filha em 2021. Entre o fim de julho e o começo de agosto daquele ano, o banqueiro desembolsou US$ 976 mil — o equivalente a R$ 5 milhões na época — para a festa de aniversário da adolescente em uma ilha particular nas Bahamas.

Na conta do banqueiro, enviada por e-mail por uma agência de luxo, estão o aluguel da ilha privada Little Pipe Cay, contratação de DJ, decoração da festa, produção e até a distribuição de bolsas da grife de luxo Cult Gaia com amenities para as convidadas.

A festa aconteceu no auge da pandemia de covid-19. No orçamento, testes de covid estavam incluídos, na ida e na volta da viagem para a família Vorcaro.

As mensagens e e-mails fazem parte da investigação da Polícia Federal que levou à prisão de Daniel Vorcaro na quarta-feira (4/3), autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), relator do caso do Banco Master.

O ministro também autorizou que documentos, incluindo conversas encontradas no celular de Vorcaro, fossem enviados à CPMI do INSS, que tem apurado a atuação do Master no mercado de empréstimos consignados a aposentados e pensionistas, objeto da investigação da comissão.

A defesa de Vorcaro afirmou, por meio de nota, que a prisão preventiva do banqueiro ocorreu sem que se "tivesse acesso prévio aos elementos que fundamentaram a medida", e pediu que o STF apresente informações como as datas das mensagens mencionadas na investigação.

"Daniel Vorcaro sempre esteve à disposição das autoridades e segue colaborando com as investigações", diz a defesa.

À emissora CNN Brasil, o advogado Roberto Podval reclamou do envio das conversas à CPI: "Toda a intimidade do Vorcaro e de muitos outros está sendo devassada", afirmou.

A Polícia Federal também encontrou conversas que indicariam que Vorcaro fazia parte de uma "organização criminosa" que atuava "de forma estruturada e com divisão de tarefas", segundo a investigação.

Entre os membros do grupo, estão Fabiano Zettel, cunhado do banqueiro, Luiz Phillipi Mourão, que estaria conduzindo monitoramento de adversários de Vorcaro, e o policial federal Marilson Roseno da Silva.

Os três também foram presos na quarta-feira. No entanto, segundo as autoridades, horas após ser preso, Mourão tentou se matar na Superintendência Regional da Polícia Federal de Minas Gerais, onde estava sob custódia. Ele foi socorrido por policiais e levado para um hospital em Belo Horizonte, onde permanece em estado grave.

Também por meio das mensagens, os investigadores suspeitam que Paulo Sérgio Neves de Souza, ex-diretor de fiscalização do Banco Central, e Belline Santana, ex-chefe do Departamento de Supervisão Bancária, prestavam uma espécie de consultoria remunerada para Vorcaro enquanto ainda eram servidores do BC.

Eles foram afastados de seus cargos e obrigados a usar tornozeleira eletrônica. A BBC News Brasil não localizou seus advogados, assim como o de Marilson Roseno da Silva.

Festa com Coldplay e gorjeta generosa

O fluxo financeiro enviado pela agência ao banqueiro mostra também que, em 2022, a festa da filha de Vorcaro teria sido mais modesta, se comparada com o ano anterior.

As celebrações da adolescente, ocorridas em Angra dos Reis (RJ) no litoral do estado, custaram cerca de R$ 392,4 mil ao banqueiro, incluindo cachê de banda, acomodações, "welcome kit para convidadas", no valor de R$ 19 mil, e três minutos de queima de fogos, por cerca de R$ 16 mil.

A lista dos destinos do banqueiro e sua família inclui roteiros diversos: Nova York, Orlando, Miami, Milão, Aspen, Paris, Mônaco, Ibiza.

Em setembro de 2023, Vorcaro fez uma festa em Taormina, na Sicília, e desembolsou R$ 363,2 milhões entre a produção, acomodações, hospedagens e contratação de artistas como Coldplay e Michael Bublé.

Pelas informações da agência, Vorcaro gostava de música: pagou R$ 55,6 mil em quatro ingressos para assistir a um show do Bon Jovi em Miami, em abril de 2022. E apreciava também musicais, desembolsando, no mês seguinte, cerca de R$ 3,5 mil em dois ingressos para o musical Michael Jackson, na Broadway.

O banqueiro também foi generoso. Em novembro de 2022, deu R$ 3 mil de gorjeta ao gerente do hotel Emiliano, no Rio de Janeiro, "pela ajuda com as reservas dos dias 24 e 25/11/2022" no restaurante Sushi Leblon.

Preso pela segunda vez

Vorcaro foi preso pela primeira vez em novembro do ano passado por determinação da Justiça Federal. Ele estava no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, tentando embarcar em um avião particular. Na época, seu celular foi apreendido também.

A prisão, realizada pela PF, ocorreu no âmbito da Operação Compliance. Ele era suspeito de gestão fraudulenta, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

No mesmo dia da operação, o Banco Central emitiu um comunicado decretando a liquidação extrajudicial do Master e a indisponibilidade dos bens dos controladores e dos ex-administradores da instituição.

A prisão preventiva foi revogada dez dias depois pelo Tribunal Regional Federal (TRF), que determinou que ele usasse tornozeleira eletrônica.

Em dezembro, o ministro Antonio Dias Toffoli, do STF, passou a ser responsável pelo inquérito após aceitar um pedido da defesa de Vorcaro para que o caso fosse julgado no Supremo.

Mas Toffoli deixou a relatoria do caso em janeiro, um dia depois que a PF enviou um relatório com menções a Toffoli no caso ao presidente do STF, Edson Fachin.

A atuação de Toffoli no caso vinha sendo questionada devido a supostas relações dele com pessoas ligadas ao Master, incluindo Daniel Vorcaro.

Agora, sob relatoria do ministro André Mendonça, uma nova fase da Operação Compliance Zero foi deflagrada na quarta-feira, culminando com uma nova prisão.

Mensagens com autoridades

As mensagens de Vorcaro obtidas pela CPMI do INSS e vistas pela BBC News Brasil mostram as relações que o dono do banco Master com altas autoridades da República (leia aqui).

Ciro Nogueira — Uma delas é com o ex-ministro da Casa Civil do Governo Bolsonaro, senador Ciro Nogueira (PP-PI). Ele aparece nas conversas do banqueiro com sua namorada, a influenciadora Martha Graeff.

O banqueiro diz, em 2024, que o senador é "um dos meus grandes amigos de vida". Três meses mais tarde, Vorcaro fala sobre um "projeto de lei" apresentado por Nogueira, "que é uma bomba atômica no mercado financeiro!".

Naquele mês de agosto, na discussão da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) sobre a autonomia do Banco Central, Nogueira apresentou uma emenda para aumentar a garantia do Fundo Garantidor de Créditos (FGC) de R$ 250 mil para R$ 1 milhão.

Bancado pelas instituições financeiras, o FGC é acionado em caso de falências de bancos. A proposta de Nogueira, no entanto, não foi para frente. Procurado pela reportagem da BBC News Brasil, o senador não respondeu aos questionamentos.

Alexandre de Moraes e Viviane Barci — As mensagens com Graeff também mostram que o banqueiro se encontrou com o ministro Alexandre de Moraes, do STF, em 19 de abril de 2025, provavelmente em Campos de Jordão (SP).

A esposa de Alexandre de Moraes, a advogada Viviane Barci de Moraes, também aparece nas mensagens quando a namorada de Vorcaro diz que "tava lendo o negócio" dela.

Em dezembro, a PF encontrou no celular de Vorcaro um contrato de R$ 129 milhões firmado com o escritório de advocacia de Viviane Barci de Moraes, esposa de Alexandre de Moraes, que previa pagamentos mensais de R$ 3,6 milhões ao escritório por três anos a partir de 2024.

Procurado pela reportagem da BBC News Brasil por meio da assessoria de imprensa do STF, Moraes não respondeu aos questionamentos.

Lula e Bolsonaro — Também há menção a uma reunião de Vorcaro com o presidente Lula, em dezembro de 2024. Martha Graeff pergunta como foi o encontro, e Vorcaro responde: "Foi ótimo" e "Muito forte".

A imprensa já havia revelado em janeiro que Lula encontrou Vorcaro em dezembro de 2024 em um encontro fora da agenda oficial, junto a Gabriel Galípolo, então indicado à Presidência do Banco Central.

Vorcaro foi levado ao Planalto, segundo veículos como Folha de S.Paulo e CNN Brasil, por Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda de Dilma Rousseff (PT).

De acordo com a Secretaria de Comunicação da Presidência da República, Vorcaro teria feito queixas sobre a suposta concentração de mercado no setor bancário e o presidente Lula teria dito que o assunto precisava ser tratado de forma técnica.

Nas mensagens, Vorcaro também critica o ex-presidente Jair Bolsonaro, que teria feito uma postagem repercutindo uma notícia negativa para o Master — a demissão de diretores da Caixa que teriam se recusado a autorizar transação com o banco.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia