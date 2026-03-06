Vorcaro menciona 18 vezes à ex-namorada encontro com ministros

Assine
Bruna Lima
06/03/2026 06:07

O CEO do Banco Master, Daniel Vorcaro, mencionou 18 vezes à ex-namorada Martha Graeff encontros com ministros. Os nomes e suas áreas, se do Executivo ou da Justiça, não são citados, mas mostram o trânsito do banqueiro com autoridades.

Os diálogos fazem parte das 1514 páginas de conversas entre o casal, registradas de outubro de 2024 a agosto de 2025, as quais a coluna teve acesso. A troca de mensagens, registrada pela PF,  foi recebida pela CPMI do INSS.

Das 18 menções a autoridades, em apenas cinco ele fala ministros, em um tom mais generalizado. Em uma ocasião, no dia 16 de agosto de 2024, ele contou à Graeff que estava fazendo um jantar em casa para três ministros.

Em todos os outros diálogos sobre o tema, Vorcaro fala de encontros com o ministro, sem especificar se é do Executivo ou da Justiça. Em uma das mensagens sobre um ministro, Vorcaro disse à ex-namorada que tinha um negócio de mineração com ele.

