Fachin quer abrir inquérito sobre gravação clandestina de reunião com Toffoli
Ministros do STF desconfiam terem sido gravados por Toffoli em reunião que levou à saída dele da relatoria do caso Master
Edson Fachin quer a abrir um inquérito para apurar a suposta gravação clandestina da reunião entre os ministros do STF nessa quinta-feira, 12, que decidiu pelo afastamento de Dias Toffoli da relatoria do caso Master na Corte.
Por se tratar de ameaça à segurança do tribunal, Fachin considera usar o mesmo artifício usado por Toffoli para abrir o inquérito das fake news, ou seja, de ofício, por iniciativa própria, ou oficiar a PGR relatando o ocorrido.
Depois da reunião, ministros passaram a desconfiar terem sido gravados pelo próprio Toffoli, como noticiou a jornalista Mônica Bergamo.
A desconfiança teve como base uma reportagem do portal Poder360, publicada na madrugada dessa sexta-feira, 13, que reproduziu fielmente as falas dos ministros no encontro, entre aspas.