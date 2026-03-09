Noivado de Vorcaro em palácio na Itália custou mais de R$ 21 milhões

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fazia um pouco de frio e caía uma chuva leve em Roma, na Itália, no final de novembro de 2024, marcando o fim do outono. Mas nada que impedisse uma cerimônia luxuosa, com direito a espetáculos de música e dança no anfiteatro da Villa Adriana, datada de 2 d.C. Tudo para celebrar o noivado do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, 42, com a modelo e empresária Martha Graeff, 40, registrado em vídeo de pouco mais de três minutos, ao qual a reportagem teve acesso.

A Folha também obteve o orçamento total da cerimônia, de US$ 4,04 milhões (R$ 21,4 milhões). Procurada para se pronunciar sobre os gastos, a defesa do dono do banco Master não quis comentar.

Na trilha sonora que embala a edição do vídeo, com a canção "Lose Control" (perder o controle, em tradução livre), de Teddy Swims, Vorcaro e Martha aparecem em dois momentos distintos: em uma cerimônia noturna no anfiteatro, decorado com muitas flores e velas, e outro no interior de um palácio medieval.

Vestidos de branco, Vorcaro e Martha dançam o que parece ser uma música romântica, além de assistirem a performances de artistas na Villa Adriana. Sob o céu nublado, drones desenham dois corações, o nome de Martha, a declaração "I love you" e a pergunta: "Will you marry me?". Vocaro se ajoelha diante de Martha e coloca um anel na mão esquerda da noiva.

Em outro momento das imagens, o casal aparece de preto em um ambiente fechado, um espaço suntuoso, com afrescos no teto e nas paredes. É a galeria do Palazzo Colonna, em Roma, construção do século 14, que foi concluída em 1703. A festa, que contou com o próprio Teddy Swims e a banda Freak Freely, também teve performances de dança e teatro no estilo Cirque du Soleil. Vorcaro e Martha aparecem com amigos se divertindo.

Na capital italiana, o casal ficou hospedado no Palazzo Shedir, da antiga família Borghese, hoje transformado em um hotel cinco estrelas com acomodações que remetem ao século 17.

Antes das festas de noivado, no entanto, de acordo com informações obtidas pela reportagem, estiveram na baía de Taghazout, no sul de Marrocos, uma antiga vila de pescadores que se tornou um dos principais destinos de surf no mundo.

Festa de R$ 200 milhões parcelada em 9 vezes

Os documentos aos quais a Folha teve acesso, que estão em posse da Polícia Federal, também relatam a contratação de uma festa suntuosa no valor de US$ 37,6 milhões (R$ 198,8 milhões), que seria realizada em Taormina, na Sicília, sul da Itália, no início de setembro de 2023.

As informações não são conclusivas se, de fato, o evento que iria comemorar os 40 anos de Vorcaro ocorreu. A defesa do ex-baqueiro também não quis comentar.

O valor seria pago entre três e nove parcelas por Vorcaro, dependendo da despesa, sendo a última quitada em agosto de 2023, às vésperas do evento.

Na ocasião, foram contratadas diárias em hotéis de alto luxo como o Four Seasons San Domenico Palace, Belmond Villa Sant Andrea e Belmond Grand Timeo, além da locação do Castello degli Schiavi, onde foi gravado o clássico "O Poderoso Chefão". Entre as atrações internacionais do evento estariam Coldplay, Michael Bublé e Andrea Bocelli, além do DJ David Guetta.

O hotel mais luxuoso de todos, o San Domenico Palace, em Taormina, ficou famoso pela série The White Lotus, da HBO, que satiriza a vida de hóspedes super-ricos e funcionários de um resort de luxo. O local, onde funcionou um convento dominicano do século 14, tem vista para o monte Etna e mar Jônico.

Uma fonte ligada ao caso Master, no entanto, falou à reportagem em condição de anonimato que a mega comemoração foi cancelada depois da repercussão do aniversário de 15 anos da filha de Vorcaro. Na ocasião, em agosto de 2023, o banqueiro chamou a atenção por gastar mais de R$ 15 milhões na festa realizada em uma mansão em Nova Lima, na Grande Belo Horizonte.