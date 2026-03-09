Como a Quaest usa estatística avançada para refinar pesquisas
Entenda como entrevistas presenciais e inovações estatísticas sustentam as pesquisas do instituto Quaest, que também oferece análise de redes sociais como serviço complementar
As pesquisas da Genial Quaest ganharam destaque no cenário político brasileiro por sua precisão, mas sua metodologia central se baseia em uma combinação de entrevistas presenciais e técnicas estatísticas avançadas, e não na integração direta de 'Big Data' com os levantamentos eleitorais.
A empresa utiliza a análise de dados digitais como um serviço complementar, e não como o principal refinamento de suas pesquisas de intenção de voto.
A metodologia por trás dos números
A base do trabalho da Quaest são as entrevistas presenciais e domiciliares, consideradas padrão-ouro em pesquisas de opinião. Para garantir a qualidade e a veracidade da coleta, os pesquisadores utilizam tablets com geolocalização. O processo envolve um sorteio probabilístico de municípios, bairros e residências para compor uma amostra representativa da população, que geralmente conta com cerca de 2.000 entrevistas, margem de erro de dois pontos percentuais e nível de confiança de 95%.
O diferencial do instituto está no tratamento estatístico dos dados coletados. A Quaest utiliza técnicas de ponderação para corrigir eventuais desvios da amostra em relação a variáveis como sexo, idade e escolaridade. Além disso, aplica um método inovador de ancoragem com cinco variáveis de controle: recordação de voto na eleição anterior, raça, número de banheiros no domicílio, uso de internet e status de vacinação contra a Covid-19. Esse ajuste fino busca aumentar a acurácia dos resultados.
Análise digital como serviço à parte
Paralelamente às pesquisas eleitorais, a Quaest se posiciona como uma "House de Inteligência", oferecendo serviços de monitoramento de redes sociais e análise de Big Data. Utilizando algoritmos e inteligência artificial, a empresa varre plataformas digitais para analisar o sentimento do público, identificar temas em alta e entender o debate online. No entanto, esses insights são um produto distinto e não são metodologicamente integrados para "corrigir" os resultados das pesquisas quantitativas de campo.
Essa abordagem dupla permite que a Genial Quaest ofereça um diagnóstico completo do cenário político. De um lado, a robustez das pesquisas presenciais com modelagem estatística avançada; de outro, a análise da dinâmica e das narrativas do ambiente digital, fornecendo um panorama amplo que explica as razões e emoções que moldam a opinião pública.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.