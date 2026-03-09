Como a Quaest usa estatística avançada para refinar pesquisas

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

As pesquisas da Genial Quaest ganharam destaque no cenário político brasileiro por sua precisão, mas sua metodologia central se baseia em uma combinação de entrevistas presenciais e técnicas estatísticas avançadas, e não na integração direta de 'Big Data' com os levantamentos eleitorais.

A empresa utiliza a análise de dados digitais como um serviço complementar, e não como o principal refinamento de suas pesquisas de intenção de voto.

A metodologia por trás dos números

A base do trabalho da Quaest são as entrevistas presenciais e domiciliares, consideradas padrão-ouro em pesquisas de opinião. Para garantir a qualidade e a veracidade da coleta, os pesquisadores utilizam tablets com geolocalização. O processo envolve um sorteio probabilístico de municípios, bairros e residências para compor uma amostra representativa da população, que geralmente conta com cerca de 2.000 entrevistas, margem de erro de dois pontos percentuais e nível de confiança de 95%.

Leia Mais

O diferencial do instituto está no tratamento estatístico dos dados coletados. A Quaest utiliza técnicas de ponderação para corrigir eventuais desvios da amostra em relação a variáveis como sexo, idade e escolaridade. Além disso, aplica um método inovador de ancoragem com cinco variáveis de controle: recordação de voto na eleição anterior, raça, número de banheiros no domicílio, uso de internet e status de vacinação contra a Covid-19. Esse ajuste fino busca aumentar a acurácia dos resultados.

Análise digital como serviço à parte

Paralelamente às pesquisas eleitorais, a Quaest se posiciona como uma "House de Inteligência", oferecendo serviços de monitoramento de redes sociais e análise de Big Data. Utilizando algoritmos e inteligência artificial, a empresa varre plataformas digitais para analisar o sentimento do público, identificar temas em alta e entender o debate online. No entanto, esses insights são um produto distinto e não são metodologicamente integrados para "corrigir" os resultados das pesquisas quantitativas de campo.

Essa abordagem dupla permite que a Genial Quaest ofereça um diagnóstico completo do cenário político. De um lado, a robustez das pesquisas presenciais com modelagem estatística avançada; de outro, a análise da dinâmica e das narrativas do ambiente digital, fornecendo um panorama amplo que explica as razões e emoções que moldam a opinião pública.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.