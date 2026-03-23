Bolsonaro pode ter alta da UTI nas próximas 24 horas

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pode receber alta da UTI até a manhã de terça-feira (24/3). A informação foi divulgada pelo DF Star, hospital onde ele está internado para tratamento de pneumonia bacteriana bilateral decorrente de broncoaspiração.

Bolsonaro foi levado ao hospital, em Brasília, na manhã de 13 de março, após passar mal durante a madrugada no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como Papudinha, onde cumpre pena de 27 anos e três meses por tentativa de golpe de Estado. Ele chegou à unidade com suporte de oxigênio devido à baixa saturação, além de febre, dor de cabeça e calafrios.

Conforme novo comunicado, compartilhado com a imprensa nesta segunda-feira (23/3), Bolsonaro está clinicamente estável, com evolução favorável e sem intercorrências.

Boletins médicos anteriores indicavam que ele enfrentou altos marcadores inflamatórios, com tratamentos que incluíam antibioticoterapia endovenosa, suporte clínico intensivo e fisioterapia respiratória e motora, além de tratamento odontológico motivado por “fortes dores na mandíbula”.

As condições clínicas, inclusive, justificaram um pedido da defesa para a reversão da prisão preventiva na Papudinha para prisão domiciliar, citando um “risco de morte iminente”.



Hoje, Bolsonaro segue com o tratamento. A equipe médica considera que, se mantiver a evolução positiva, o ex-presidente deve receber alta da Unidade de Tratamento Intensivo nas próximas 24 horas.

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Leia a nota na íntegra

O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva do hospital DF Star, em tratamento de pneumonia bacteriana bilateral decorrente de episódio de broncoaspiração. Paciente permanece estável clinicamente, com evolução favorável e sem intercorrências. Segue com antibioticoterapia endovenosa, suporte clínico intensivo e fisioterapia respiratória e motora. Se mantiver evolução satisfatória, deverá receber alta da terapia intensiva nas próximas 24 horas.