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PGR se manifesta a favor de prisão domiciliar de Jair Bolsonaro

Procurador-geral defende que o sistema prisional não tem condições de garantir a integridade do ex-presidente, condenado a 27 anos de prisão

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Correio Braziliense
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Repórter
23/03/2026 11:47

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A defesa de Jair Bolsonaro alegou que o ruído chegou a causar um desconforto de forma extrapolante, podendo afetar a saúde e a integridade física do ex-mandatário.
A defesa de Jair Bolsonaro alegou que o ruído chegou a causar um desconforto de forma extrapolante, podendo afetar a saúde e a integridade física do ex-mandatário. crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

O Procurador-Geral da República (PGR), Paulo Gonet, protocolou nesta segunda-feira (23/1) uma manifestação ao Supremo Tribunal Federal (STF) opinando pelo deferimento do pedido de prisão domiciliar em caráter humanitário para o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. A decisão final cabe ao ministro Alexandre de Moraes.

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O pedido é justificado pela defesa por uma piora grave e repentina no estado de saúde do ex-mandatário, que demanda monitoramento em tempo integral.

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A Procuradoria-Geral da República reconhece que o ambiente familiar pode fornecer os cuidados ininterruptos exigidos ao paciente.

"Está demonstrado que o estado de saúde do postulante da prisão domiciliar demanda a atenção constante e atenta que o ambiente familiar, mas não o sistema prisional em vigor, está apto para propiciar", destacou Gonet na manifestação.

Além disso, Gonet argumentou que os Poderes Públicos têm o dever de preservar a integridade física e moral dos custodiados. 

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Bolsonaro segue sem previsão de alta da unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital DF Star, conforme o boletim médico divulgado no último domingo (22/3). Ele trata uma pneumonia bacteriana bilateral decorrente do episódio de broncoaspiração.

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