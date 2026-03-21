Bolsonaro apresenta melhora, mas segue na UTI e sem previsão de alta

Jornalista formado pelo UNIBH, trabalha desde 2021 no núcleo multimídia do Estado de Minas

O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) apresentou melhora no seu estado clínico, conforme boletim médico deste sábado (21/3) divulgado pelo hospital DF Star, em Brasília (DF), onde está internado desde o dia 13 de março. Apesar da melhora, Bolsonaro segue sem previsão de alta hospitalar e continua internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Segundo o boletim médico, o ex-presidente apresenta “evolução clínica favorável, sem intercorrências”, e iniciou um tratamento odontológico devido a dores na região mandibular direita. Bolsonaro segue com outros tratamentos, com antibioticoterapia endovenosa, suporte clínico intensivo e fisioterapia respiratória e motora.

O ex-presidente foi internado para tratar uma pneumonia bacteriana bilateral decorrente de um episódio de broncoaspiração. O agravamento do quadro de saúde se deu no último dia 13, quando Bolsonaro passou mal no Complexo Penitenciário da Papuda, onde cumpre pena de prisão, e precisou ser hospitalizado às pressas.

Na ocasião, a médica plantonista da prisão que atendeu o ex-presidente na prisão relatou "risco de morte" para justificar a transferência para o hospital. Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão por coordenar uma tentativa de golpe de Estado.

Aniversário

Bolsonaro completou 71 anos neste sábado. O filho “03” do ex-presidente, o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), lamentou não poder falar com o pai, mas deixou mensagem de otimismo e afirmou que ele permanece “imbrochável”.

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“Mesmo perseguido, mesmo atacado, mesmo enfrentando problemas de saúde causados por essa perseguição desumana… ele segue de pé. Lúcido. Forte. Imbrochável”, afirmou Eduardo.