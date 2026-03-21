Simões afirma que União sempre descartou Pacheco ao governo

O vice-governador Mateus Simões (PSD) afirmou que o União Brasil e o Partido Progressistas nunca consideraram a filiação e candidatura do senador Rodrigo Pacheco (PSD), nome considerado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ao Executivo estadual.

Em conversa com a imprensa, na manhã deste sábado (21/3), o vice-governador disse que havia apenas especulações. “Essa conversa não existe. Há um ano o União e o PP conversam, o PP foi o primeiro partido a se juntar a nós. O que existe são muitos filiados do União muito próximos do Pacheco que gostariam de ter o Pacheco no União, mas isso não é viável”, afirmou.

Segundo ele, a federação União-PP tem uma comoção “muito maior” do que um nome ou outro. Ele ainda afirmou que a federação ajustou que uma das vagas ao Senado seja da Federação, neste caso do secretário Marcelo Aro. “Eu até brincava que, se o Pacheco se filiasse ao União, ele não seria candidato ao governador”, afirmou.

Eleições 2026

Em conversa com a imprensa, Simões afirmou que está animado para uma possível reeleição. Ele disse que não pretende fazer mudanças no secretariado e, sim, continuar com os projetos iniciados pelo governador Romeu Zema (Novo).

Simões é pré-candidato a governador de Minas Gerais. A aposta será percorrer o estado para marcar presença na corrida eleitoral. “A minha decisão é passar pelas 16 regionais do estado, passar pelo menos quatro dias em cada uma, para que a gente possa ver o que tem pra fazer e o que Zema deixou encaminhado, e lembrar Minas Gerais que 20% do estado está na capital e região metropolitana, mas 80% está no interior”, afirmou. Segundo ele, a presença em todo o estado foi benéfica durante o mandato. A pretensão é continuar com a movimentação a partir de segunda-feira (23), quando já estiver apossado como governador.

Evento do União-PP em BH

A afirmação foi feita durante evento de filiação dos deputados federais Pedro Aihara e Zé Silva aos partidos União Brasil e Progressistas, respectivamente. O evento contou com deputados federais, estaduais, senadores e outros dirigentes dos partidos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A ideia foi reafirmada pelo deputado federal Dimas Fabiano (PP-MG). Segundo ele, os boatos de entrada de Pacheco foram uma tentativa de atrapalhar a Federação. “Durante os últimos meses, ouvi falar muito que o pré-candidato tal de tal partido viria pro Progressistas e iria desestabilizar nosso pré-candidato Mateus Simões, tentando atrapalhar toda a estrutura de montagem de chapas de federais e estadual, que influencia muito. Nosso presidente do União Brasil sempre foi muito firme. Estamos servindo ao nosso vice-governador Mateus Simões”, disse.