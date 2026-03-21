Simone Tebet se filia ao PSB para disputar o Senado por São Paulo

A ministra do Planejamento e Orçamento Simone Tebet deixou neste sábado (21/3) o MDB e acertou a filiação ao PSB. Tebet vai disputar vaga no Senado Federal por São Paulo.

O anúncio oficial foi feito pela deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP), que divulgou nota do partido nas redes sociais: “Saudamos Simone com alegria verdadeira. Alegria pelo que sua história representa, pelo que sua voz acrescenta e pelo que sua presença anuncia. Há filiações que ampliam bancadas. Esta amplia o horizonte”.

“Simone traz consigo uma combinação rara na vida pública brasileira: firmeza moral, experiência institucional, capacidade de dialogar com o Brasil real, coragem cívica e compromisso democrático”, afirmou o PSB.

A trajetória de Simone Tebet

Natural do Mato Grosso do Sul, Tebet é pré-candidata ao Senado por SP e contará com apoio de Fernando Haddad (PT), que deixou o ministério da Fazenda nesta semana e lançou a pré-candidatura ao governo paulista.

Haddad, inclusive, citou a nova filiada do PSB em alfinetada ao governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) nessa sexta (20). Disse que ela “tem muito mais raízes em São Paulo” do que Freitas, que é carioca.

Despedida do MDB

Casa de Tebet desde 1997, o MDB foi homenageado pela pré-candidata: “Parto, mas não sem antes abraçar, carinhosamente, os companheiros que ficam”.

“O MDB, casa que me abrigou e me permitiu servir ao Brasil por quase 30 anos, também serviu de moradia segura para os brasileiros democratas perseguidos durante a longa noite do arbítrio. Foram esses brasileiros que fizeram, para todos nós, um novo amanhecer”, escreveu.

Simone Tebet disputará uma das vagas de São Paulo para o Senado Washington Costa/MPO

Tebet começou a carreira política como deputada estadual no Mato Grosso do Sul. Em 2005, renunciou ao cargo para assumir a prefeitura de Três Lagoas, sua cidade natal, em que ficou por dois mandatos. Depois, em 2011, assumiu como vice-governadora de André Puccinelli (MDB) no MS.

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Em 2015, foi eleita para o Senado Federal, mas ganhou maior projeção nacional ao longo das eleições de 2022, em que disputou pela Presidência da República e ficou em terceiro lugar, com 4,16% e quase 5 milhões de votos.

