Tebet sobre Bolsonaro: 'Justiça protege país de traidores da pátria'

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, afirmou, em publicação nas redes sociais nesta sexta-feira (18/7), que a Justiça brasileira protege o país de quem defende golpe de Estado e que se alia a estrangeiros para punir o Brasil.

Sabe quem tem CORAGEM e AMA mesmo o Brasil? Nosso povo, que cria seus filhos com honestidade, amor à família e à pátria.

Não quer a PAZ quem defende golpe e coloca seus interesses familiares acima da PÁTRIA.

— Simone Tebet (@simonetebetbr) July 18, 2025

"Sabe quem tem coragem e ama mesmo o Brasil? Nosso povo, que cria seus filhos com honestidade, amor à família e à pátria. Não quer a paz quem defende golpe e coloca seus interesses familiares acima da pátria. O tempo não trará a justiça, ela está sendo feita agora. E a Justiça não humilha ninguém - ela pune quem merece ser punido e protege o país de traidores da pátria.", escreveu Tebet.

A manifestação da ministra foi uma das poucas feitas pelo alto escalão do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre a aplicação de medidas cautelares contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O líder de extrema-direita recebeu a visita da Polícia Federal (PF) que realizou uma operação de busca e apreensão, onde recolheram US$ 14 mil e R$ 8 mil em espécie, um pen drive e um telefone.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinou uma série de medidas cautelares, como recolhimento domiciliar das 19h às 6h e aos finais de semana; não acessar redes sociais; não ter contato com outros réus e investigados; não se comunicar com embaixadores e diplomatas; não se aproximar de embaixadas; e usar tornozeleira eletrônica.