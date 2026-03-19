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Lula confirma Dario Durigan como substituto de Haddad na Fazenda

Presidente participa de caravana federativa, em São Paulo, e cumprimentou Durigan

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Francisco Artur de Lima - Correio Braziliense
Giovanna de Souza
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Francisco Artur de Lima - Correio Braziliense
Repórter
Giovanna de Souza
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Editoria de Gerais
19/03/2026 14:45 - atualizado em 19/03/2026 15:24

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Dario Durigan, secretário-executivo do Ministério da Fazenda
Dario Durigan, secretário-executivo do Ministério da Fazenda crédito: Diogo Zacarias/Ministério da Fazenda

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) oficializou, nesta quinta-feira (19/3), Dario Durigan, atual secretário-executivo do Ministério da Fazenda, como o próximo titular da pasta.

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"Quero cumprimentar o companheiro Dario Durigan (...) Dario será o substittuto de Haddad, no Ministério da Fazenda, a partir do anúncio (de saída) do Haddad", disse Lula, em discurso na caravana federativa, realizada em São Paulo.

Dario Durigan assumirá o comando da pasta porque Fernando Haddad, atual ministro, sairá do governo federal para disputar as eleições de outubro. Ele deve concorrer ao cargo de governador de São Paulo.

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Antes de ser nomeado, Durigan atuou como secretário-executivo do Ministério desde junho de 2023. Ele havia sido diretor de Políticas Públicas do WhatsApp entre os anos de 2020 e 2023. Até 2025, trabalhou na subchefia para Assuntos Jurídicos da Casa Civil, função em que começou em 2011.

O agora ministro da Fazenda assessorou Haddad entre os anos de 2015 e 2016, quando o petista era prefeito de São Paulo, em questões estratégicas, coordenação inter-secretarial e na interlocução com a Câmara Municipal. No mesmo período, Durigan foi conselheiro de administração da empresa pública SPUrbanismo.

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Entre os anos de 2017 e 2019, ele foi consultor jurídico da União em São Paulo e fundou o Núcleo de Arbitragem da Advocacia-Geral da União (AGU), onde também trabalhou no gabinete do Advogado-Geral da União, elaborando minutas de atos normativos internos entre os anos de 2010 e 2011. Anteriormente a isso, ele foi procurador da Universidade de São Paulo e trabalhou na área empresarial da Pinheiro Neto Advogados.

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