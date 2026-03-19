Lula confirma Dario Durigan como substituto de Haddad na Fazenda

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) oficializou, nesta quinta-feira (19/3), Dario Durigan, atual secretário-executivo do Ministério da Fazenda, como o próximo titular da pasta.

"Quero cumprimentar o companheiro Dario Durigan (...) Dario será o substittuto de Haddad, no Ministério da Fazenda, a partir do anúncio (de saída) do Haddad", disse Lula, em discurso na caravana federativa, realizada em São Paulo.

Dario Durigan assumirá o comando da pasta porque Fernando Haddad, atual ministro, sairá do governo federal para disputar as eleições de outubro. Ele deve concorrer ao cargo de governador de São Paulo.

Antes de ser nomeado, Durigan atuou como secretário-executivo do Ministério desde junho de 2023. Ele havia sido diretor de Políticas Públicas do WhatsApp entre os anos de 2020 e 2023. Até 2025, trabalhou na subchefia para Assuntos Jurídicos da Casa Civil, função em que começou em 2011.

O agora ministro da Fazenda assessorou Haddad entre os anos de 2015 e 2016, quando o petista era prefeito de São Paulo, em questões estratégicas, coordenação inter-secretarial e na interlocução com a Câmara Municipal. No mesmo período, Durigan foi conselheiro de administração da empresa pública SPUrbanismo.

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Entre os anos de 2017 e 2019, ele foi consultor jurídico da União em São Paulo e fundou o Núcleo de Arbitragem da Advocacia-Geral da União (AGU), onde também trabalhou no gabinete do Advogado-Geral da União, elaborando minutas de atos normativos internos entre os anos de 2010 e 2011. Anteriormente a isso, ele foi procurador da Universidade de São Paulo e trabalhou na área empresarial da Pinheiro Neto Advogados.

